MasterChef'te Şefler Yine Kaşık Çıkarıp Vermedi, Bu Kez İzleyiciler İsyan Etti: "Kabak Tadı Verdiniz!"

MasterChef yeni sezonu bomba gibi başladı. Bu sezon yarışmacılar daha yarışmaya geçmeden ön elemelerde defalarca kez kaşıktan döndü. Heyecanlı başlayan maratonda geçtiğimiz bölümde de bir yarışmacı kaşıktan dönünce izleyiciler artık isyan etti. Şeflere 'Ya verin ya da göstermeyin, kabak tadı verdiniz!' yorumları geldi.