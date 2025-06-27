MasterChef'te Şefler Yine Kaşık Çıkarıp Vermedi, Bu Kez İzleyiciler İsyan Etti: "Kabak Tadı Verdiniz!"
MasterChef yeni sezonu bomba gibi başladı. Bu sezon yarışmacılar daha yarışmaya geçmeden ön elemelerde defalarca kez kaşıktan döndü. Heyecanlı başlayan maratonda geçtiğimiz bölümde de bir yarışmacı kaşıktan dönünce izleyiciler artık isyan etti. Şeflere 'Ya verin ya da göstermeyin, kabak tadı verdiniz!' yorumları geldi.
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MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.
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Kaşıktan dönen yarışmacı elemeleri geçti ancak daha şimdiden defalarca kez kaşık gösterilmesine tepkiler yükseldi.
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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