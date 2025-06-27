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MasterChef'te Şefler Yine Kaşık Çıkarıp Vermedi, Bu Kez İzleyiciler İsyan Etti: "Kabak Tadı Verdiniz!"

MasterChef'te Şefler Yine Kaşık Çıkarıp Vermedi, Bu Kez İzleyiciler İsyan Etti: "Kabak Tadı Verdiniz!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 14:29

MasterChef yeni sezonu bomba gibi başladı. Bu sezon yarışmacılar daha yarışmaya geçmeden ön elemelerde defalarca kez kaşıktan döndü. Heyecanlı başlayan maratonda geçtiğimiz bölümde de bir yarışmacı kaşıktan dönünce izleyiciler artık isyan etti. Şeflere 'Ya verin ya da göstermeyin, kabak tadı verdiniz!' yorumları geldi.

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MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.

MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.

Yarışmacının hazırladığı tabağı çok beğenen şeflerden heyecan verici yorumlar geldi. Somer Şef cebindeki kaşığı gösterip 'Eğer çiçek yerine jöle koysaydın kaşığı almıştın.' dedi.

Kaşıktan dönen yarışmacı elemeleri geçti ancak daha şimdiden defalarca kez kaşık gösterilmesine tepkiler yükseldi.

Kaşıktan dönen yarışmacı elemeleri geçti ancak daha şimdiden defalarca kez kaşık gösterilmesine tepkiler yükseldi.

İzleyenler şeflerin bu sezon neden bu kadar sık kaşık gösterdiğini anlayamadıklarını ifade ettiler. Kimisi yarışmanın heyecanını arttırdığını söylese de kimisi de 'Neden gösteriyorsunuz? Gösteriyorsanız neden vermiyorsunuz?' diye tepki gösterdi.

O anlara bakalım:

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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