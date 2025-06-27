3 Yıl Boyunca Dışarı Çıkmayan Zeynep İlk Kez Müge Anlı'ya Çıkmıştı: 8 Ayda 50 Kilo Verdi, Son Hali Şoke Etti!
Müge Anlı'nın sezon finaline, sezon başında eşinin ihanetiyle depresyona giren ve 3 yıl boyunca hiç dışarı çıkmayan Zeynep Kaya misafir oldu. Sezon başında 150 kilo olan Zeynep'e Müge Anlı yardım elini uzatmıştı. Tüp mide ameliyatı olan Zeynep, diyet ve psikolojik destekle birlikte oldukça değişti. Son hali görenleri şaşkına uğrattı.
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3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.
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Zeynep Hanım, sağlık sorunları sebebiyle 150 kiloya ulaştığını, eşinin başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde hayatının karardığını söyledi.
İncir toplamaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Yakup Ünal ise telefonla bağlandığı yayında "Beynime tümör çıktı, eşimi üzmemek için söylemedim" ifadelerini kullandı.
Bu çarpıcı yüzleşmenin ardından ikili tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Sezon sonunda ise söz verdiği gibi değişimini göstermek için stüdyoya geldi.
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Kadının gücünü bir kez daha herkese gösteren Zeynep'in hikayesine siz neler söyleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ahh bu kadınların çilesi hiç bitmiyor. önce kendimizi sevmeyi hiç öğrenemedik.
6 ayda 45 kilo verdim. Ama hiç haber olmadım.
Çünkü toplumumuzda erkek g..'ü göbeği salınca bir şey olmuyor. Ama erkekler, kadına aynısı olunca çirkinleştiğini öne sürerek sadakatsizlikle ve aşağılamada ... Devamını Gör
ohaaa