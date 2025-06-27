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3 Yıl Boyunca Dışarı Çıkmayan Zeynep İlk Kez Müge Anlı'ya Çıkmıştı: 8 Ayda 50 Kilo Verdi, Son Hali Şoke Etti!

3 Yıl Boyunca Dışarı Çıkmayan Zeynep İlk Kez Müge Anlı'ya Çıkmıştı: 8 Ayda 50 Kilo Verdi, Son Hali Şoke Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 11:46

Müge Anlı'nın sezon finaline, sezon başında eşinin ihanetiyle depresyona giren ve 3 yıl boyunca hiç dışarı çıkmayan Zeynep Kaya misafir oldu. Sezon başında 150 kilo olan Zeynep'e Müge Anlı yardım elini uzatmıştı. Tüp mide ameliyatı olan Zeynep, diyet ve psikolojik destekle birlikte oldukça değişti. Son hali görenleri şaşkına uğrattı.

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3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.

3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.

Zeynep Kaya Ünal, 1 yıldır kayıp olan eşi Yakup Ünal’ı aramak için canlı yayına başvurdu. Üç yıl boyunca ihanetin acısıyla evine kapanan Zeynep Hanım, gözyaşlarıyla eşini bulmak istediğini anlattı. Anlı'nın ekibi kısa sürede Yakup Ünal’a ulaştı ancak yayına bağlanan eşin sözleri stüdyoyu adeta çileden çıkardı.

Zeynep Hanım, sağlık sorunları sebebiyle 150 kiloya ulaştığını, eşinin başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde hayatının karardığını söyledi.

Zeynep Hanım, sağlık sorunları sebebiyle 150 kiloya ulaştığını, eşinin başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde hayatının karardığını söyledi.

'Ben seni sevdim, sadece bu suçum vardı' diyen kadın, eşinin kendisini onlarca kadınla aldattığını öne sürdü. Zeynep, ihaneti bir telefon mesajıyla fark ettiğini anlattı.

İncir toplamaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Yakup Ünal ise telefonla bağlandığı yayında "Beynime tümör çıktı, eşimi üzmemek için söylemedim" ifadelerini kullandı.

İncir toplamaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Yakup Ünal ise telefonla bağlandığı yayında "Beynime tümör çıktı, eşimi üzmemek için söylemedim" ifadelerini kullandı.

Ancak ne hastane ismini verebildi ne de herhangi bir rapor sunabildi. Zeynep Hanım ise 'Madem hastaydın, neden başka kadınlarla birlikte oldun?' diyerek isyan etti.

Bu çarpıcı yüzleşmenin ardından ikili tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Bu çarpıcı yüzleşmenin ardından ikili tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Ancak Anlı, Zeynep'ten elini çekmedi. Sağlık konusunda kendisine yardımcı oldu. Zeynep boşandıktan sonra ilk iş tüp mide ameliyatı oldu. Ardından kilo vermek için diyete başladı.

Sezon sonunda ise söz verdiği gibi değişimini göstermek için stüdyoya geldi.

Sezon sonunda ise söz verdiği gibi değişimini göstermek için stüdyoya geldi.

8 ayda tam 50 kilo veren Zeynep'in bu kez elinde koltuk değnekleri yoktu. Saçlarını kızıla boyayan Zeynep'in değişimine hepimiz bayıldık. İzleyen ve çaresiz hisseden herkese büyük örnek oldu.

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Kadının gücünü bir kez daha herkese gösteren Zeynep'in hikayesine siz neler söyleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...

Kadının gücünü bir kez daha herkese gösteren Zeynep'in hikayesine siz neler söyleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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busemf13

ahh bu kadınların çilesi hiç bitmiyor. önce kendimizi sevmeyi hiç öğrenemedik.

Ahmet Orkun

6 ayda 45 kilo verdim. Ama hiç haber olmadım.

trial_life

Çünkü toplumumuzda erkek g..'ü göbeği salınca bir şey olmuyor. Ama erkekler, kadına aynısı olunca çirkinleştiğini öne sürerek sadakatsizlikle ve aşağılamada ... Devamını Gör

Emre Keskin

ohaaa