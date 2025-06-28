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Başrol Güzeller Güzeli Oyuncu Oldu, Partneri Kim Olacak? Yargı'nın Yazarından Yeni Dizi Geliyor!

Başrol Güzeller Güzeli Oyuncu Oldu, Partneri Kim Olacak? Yargı'nın Yazarından Yeni Dizi Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 08:30

Yargı” dizisinin ödüllü senaristi Sema Ergenekon, televizyon dünyasında merakla beklenen yeni projesiyle gündemde. Uzun süredir “Köksüz” adlı dizinin senaryosu üzerinde çalışan Ergenekon, projede yer alan bazı temel unsurların başka bir yapım olan “Eşref Rüya”yla benzerlik göstermesi nedeniyle “Köksüz”den şimdilik vazgeçme kararı aldı. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.

Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre senarist, şimdi de “Sahtekârlar” adını taşıyan yepyeni bir dizinin senaryosunu yazıyor.

Başroller efsane, kadro da belli ki öyle olacak.

Başroller efsane, kadro da belli ki öyle olacak.

Ay Yapım imzalı dizide, yapım şirketiyle anlaşmalı olan Hilal Altınbilek başrolde izleyici karşısına çıkacak.

Altınbilek partneri kim olabilir, işte iddialar...

Altınbilek partneri kim olabilir, işte iddialar...

Erkek başrol için ise Kenan İmirzalıoğlu ve Kaan Urgancıoğlu gibi ekranların sevilen isimleriyle görüşmeler sürüyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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