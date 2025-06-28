Başrol Güzeller Güzeli Oyuncu Oldu, Partneri Kim Olacak? Yargı'nın Yazarından Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
“Yargı” dizisinin ödüllü senaristi Sema Ergenekon, televizyon dünyasında merakla beklenen yeni projesiyle gündemde. Uzun süredir “Köksüz” adlı dizinin senaryosu üzerinde çalışan Ergenekon, projede yer alan bazı temel unsurların başka bir yapım olan “Eşref Rüya”yla benzerlik göstermesi nedeniyle “Köksüz”den şimdilik vazgeçme kararı aldı. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı.
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Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.
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Başroller efsane, kadro da belli ki öyle olacak.
Altınbilek partneri kim olabilir, işte iddialar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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