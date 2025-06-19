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Yakışıklı Oyuncu Başrolde: Özgü Namal'ın Yeni Dizisinde Ağabeyi Rolünde Oynayacak İsim Belli Oldu!

Yakışıklı Oyuncu Başrolde: Özgü Namal'ın Yeni Dizisinde Ağabeyi Rolünde Oynayacak İsim Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.06.2025 - 19:23

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen “Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal olmuştu. Dizinin hikayesine göre Namal'ın canlandırdığı karakterin ağabeyini kimin oynayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş sürpriz ismi açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
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En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.

En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.

Namal'ın yeni dizisi yeni sezonun iddialı dizilerinden Kıskanmak oldu. Dizide Selahattin Paşalı'nın kendisine eşlik ediyor olması sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Hikayenin merkezindeki Seniha (Özgü Namal)'ın ağabeyi Mehmet Günsür oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Günsür dizide Halit karakterine hayat verecek ve Namal ile aralarındaki bağ izleyiciyi sarsacak türden olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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