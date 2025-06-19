Yakışıklı Oyuncu Başrolde: Özgü Namal'ın Yeni Dizisinde Ağabeyi Rolünde Oynayacak İsim Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen “Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal olmuştu. Dizinin hikayesine göre Namal'ın canlandırdığı karakterin ağabeyini kimin oynayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş sürpriz ismi açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın