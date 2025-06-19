Seren Serengil'in Çenesi Neden Kilitlendi? Bircan Bali Canlı Yayındaki Kavganın Perde Arkasını Anlattı!

Pelin Çini'nin programına katılan Bali'ye Serengil ile yaşadığı canlı yayın kavgası soruldu. Bali, 'Biz Seren ile çok uzun yıllar yayın yaptık. Ama bu kavgamız hatırlanıyor.' dedi. 'Seren o gün olayları abarttı. Çenesinin kilitlenmesi ise kesin söylemek istediği bir şey vardı, söylemedi o yüzden... Spazm falan girmedi, ambulansını kendi çağırdı. Öyle bir şey yok.' dedi.

'Üzgünüm keşke böyle olmasaydı, yaşına çok hürmet ettiğim biri.' diye bitirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz.