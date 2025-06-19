Seren Serengil'in Çenesi Neden Kilitlendi? Bircan Bali Canlı Yayındaki Kavganın Perde Arkasını Anlattı!
Bazı canlı yayın anları var ki yıllar geçse de unutulmazlar listesinden düşmüyor. Bircan Bali ve Seren Serengil kavgası da o anlardan biri olarak tarihe geçti. Bali, yıllar sonra ilk kez Gazeteci ve Yazio Yazarı Pelin Çini'nin programında çene kilitlenme olayından bahsetti. İşin perde arkasını anlattı. Bakın o gün neler olmuş?
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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.
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O gün neler olmuştu, bir hatırlayalım.
O yanıt karşılıksız kalmadı. Sonrasında ise ortalık karıştı.
İkili arasındaki diyalog kısa sürede sertleşti.
Serengil, yaşanan tartışmanın ardından hastanelik olmuştu.
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Yaşananlar hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bali, olay yaratan o kavga hakkında ilk kez konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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