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Seren Serengil'in Çenesi Neden Kilitlendi? Bircan Bali Canlı Yayındaki Kavganın Perde Arkasını Anlattı!

Seren Serengil'in Çenesi Neden Kilitlendi? Bircan Bali Canlı Yayındaki Kavganın Perde Arkasını Anlattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.06.2025 - 17:45

Bazı canlı yayın anları var ki yıllar geçse de unutulmazlar listesinden düşmüyor. Bircan Bali ve Seren Serengil kavgası da o anlardan biri olarak tarihe geçti. Bali, yıllar sonra ilk kez Gazeteci ve Yazio Yazarı Pelin Çini'nin programında çene kilitlenme olayından bahsetti. İşin perde arkasını anlattı. Bakın o gün neler olmuş?

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.

2022 yılında yayınlanan bir magazin programında sözlü olarak atışma yaşayan ikilinin arasında tansiyon kısa sürede yükselmişti.

O gün neler olmuştu, bir hatırlayalım.

O gün neler olmuştu, bir hatırlayalım.

Yayının başında “Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali’de” diyerek sözü Bali’ye bırakan Serengil, beklemediği bir yanıt aldı.

O yanıt karşılıksız kalmadı. Sonrasında ise ortalık karıştı.

O yanıt karşılıksız kalmadı. Sonrasında ise ortalık karıştı.

Bali, 'Sen yokken halay çekiyoruz, sen varken dert çekiyoruz' sözleriyle Serengil'e gönderme yaptı. Bu çıkışa sinirlenen Seren Serengil ise, Bali’yi “sözümü kesme” diyerek uyardı.

İkili arasındaki diyalog kısa sürede sertleşti.

İkili arasındaki diyalog kısa sürede sertleşti.

Bircan Bali, “Lütfenli konuşalım, emir kiplerini Amerika’da bırak” diyerek Serengil’e tepki gösterdi.

Serengil, yaşanan tartışmanın ardından hastanelik olmuştu.

Serengil, yaşanan tartışmanın ardından hastanelik olmuştu.

Tartışmanın ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, “Çenem kilitlendi” diyerek durumu ifade etti. Yapım ekibi ise apar topar VTR'ye girerek yayına müdahale etti.

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Yaşananlar hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bali, olay yaratan o kavga hakkında ilk kez konuştu.

Yaşananlar hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bali, olay yaratan o kavga hakkında ilk kez konuştu.

Pelin Çini'nin programına katılan Bali'ye Serengil ile yaşadığı canlı yayın kavgası soruldu. Bali, 'Biz Seren ile çok uzun yıllar yayın yaptık. Ama bu kavgamız hatırlanıyor.' dedi. 'Seren o gün olayları abarttı. Çenesinin kilitlenmesi ise kesin söylemek istediği bir şey vardı, söylemedi o yüzden... Spazm falan girmedi, ambulansını kendi çağırdı. Öyle bir şey yok.' dedi.

'Üzgünüm keşke böyle olmasaydı, yaşına çok hürmet ettiğim biri.' diye bitirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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