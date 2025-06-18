onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bu Kadarına da Pes! Müge Anlı’da Cinayeti İtiraf Eden Kenan’ın Parayı Ne İçin Kullandığı Ortaya Çıktı!

Bu Kadarına da Pes! Müge Anlı’da Cinayeti İtiraf Eden Kenan’ın Parayı Ne İçin Kullandığı Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.06.2025 - 20:12

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha açığa çıktı. Geçtiğimiz gün 62 yaşındaki Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf eden Kenan Yılmaz canlı yayında tutuklanmıştı. Polislere verdiği ifadeyle birlikte adamın kayıp olan 250 bin TL parasının da nerede olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.

Tural'ın son görüştüğü isim olan Kenan Yılmaz, stüdyoya şüpheli olarak geldi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Yılmaz'ın sosyal medyada kendisini kimi zaman istihbaratçı, kimi zaman asker, polis ya da gemici olarak tanıttığı hatta işi abartıp “Kod Yeşil” adıyla MİT mensubu gibi davrandığı anlaşıldı.

Sonunda canlı yayında Tural'ı öldürdüğünü kabul etti. Ancak cinayeti anlatırken de yalan söylediği ortaya çıktı.

Sonunda canlı yayında Tural'ı öldürdüğünü kabul etti. Ancak cinayeti anlatırken de yalan söylediği ortaya çıktı.

Müge Anlı'ya canlı yayında konuşan Yılmaz'ın Tural’ın evlenme vaadiyle kandırıldığı kadını bulduğu ve bunun karşılığında Tural'dan 250 bin TL istediği konuşulmuştu. Tural bu parayı kesin bir dille aldığını reddetmişti.

Ancak Yılmaz gözaltına alındıktan sonra parayı aldığını da kabul etti.

Ancak Yılmaz gözaltına alındıktan sonra parayı aldığını da kabul etti.

Tural'ın kendisini öldürmek amacıyla kendisiyle buluştuğunu iddia eden Yılmaz, can havliyle adamı ittiğini ve kayalıklardan düştüğünü söylemişti. Yayında anlattıkları polis önündeki ifadesinde değişti. Tural'ı vurduğunu kabul eden Yılmaz parasını da aldığını itiraf etti. Öldürdüğü adamın parasını ise eşiyle birlikte tatil yapmak için harcadığı ortaya çıktı.

İşte yayından o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın