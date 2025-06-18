Bu Kadarına da Pes! Müge Anlı’da Cinayeti İtiraf Eden Kenan’ın Parayı Ne İçin Kullandığı Ortaya Çıktı!
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Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.
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Sonunda canlı yayında Tural'ı öldürdüğünü kabul etti. Ancak cinayeti anlatırken de yalan söylediği ortaya çıktı.
Ancak Yılmaz gözaltına alındıktan sonra parayı aldığını da kabul etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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