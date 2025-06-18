Bu Kadarına da Pes! Müge Anlı’da Cinayeti İtiraf Eden Kenan’ın Parayı Ne İçin Kullandığı Ortaya Çıktı!

Tural'ın son görüştüğü isim olan Kenan Yılmaz, stüdyoya şüpheli olarak geldi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Yılmaz'ın sosyal medyada kendisini kimi zaman istihbaratçı, kimi zaman asker, polis ya da gemici olarak tanıttığı hatta işi abartıp “Kod Yeşil” adıyla MİT mensubu gibi davrandığı anlaşıldı.