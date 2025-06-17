Müge Anlı'daki Cinayeti İtiraf Eden Adam Canlı Yayında Gizlemek İstediği Detayı Ağzından Kaçırdı!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir gündemde olan Mehmet Tural kaybında gerçek ortaya çıktı. Birkaç gündür yayına katılan Kenan Yılmaz cinayeti itiraf etti. Ancak bazı detayları gizlemek isterken Müge Anlı canlı yayınında ağzından kaçırdı. O anlar dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Okların Kenan Yılmaz'ı göstermesinin ardındaki sebep Mehmet Tural'ın bıraktığı not oldu.
Kenan Yılmaz programa katıldı ancak yayın boyunca sürekli çelişkili ifadeler vererek dikkatleri üzerine çekmişti.
Neler olmuştu?
Sonunda cinayeti itiraf etti ancak "Kendimi korumak için yaptım" diyerek kendini savundu.
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Canlı yayında gizlemek istediği detayı da ağzından kaçırdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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