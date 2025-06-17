onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'daki Cinayeti İtiraf Eden Adam Canlı Yayında Gizlemek İstediği Detayı Ağzından Kaçırdı!

Müge Anlı'daki Cinayeti İtiraf Eden Adam Canlı Yayında Gizlemek İstediği Detayı Ağzından Kaçırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.06.2025 - 17:46

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir gündemde olan Mehmet Tural kaybında gerçek ortaya çıktı. Birkaç gündür yayına katılan Kenan Yılmaz cinayeti itiraf etti. Ancak bazı detayları gizlemek isterken Müge Anlı canlı yayınında ağzından kaçırdı. O anlar dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında 'Nasreddin Hoca' olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan’dan bu yana kayıptı. Şüpheli isim ise Kenan Yılmaz'dı.

Okların Kenan Yılmaz'ı göstermesinin ardındaki sebep Mehmet Tural'ın bıraktığı not oldu.

Okların Kenan Yılmaz'ı göstermesinin ardındaki sebep Mehmet Tural'ın bıraktığı not oldu.

Tural, kaybolduğu gün bir kahveciye “Dönmezsem bilgisayarımın altına bak” notunu bırakmıştı.Tural’ın kaybolmadan önce bıraktığı notta 'Dolandırıldım. Başına bir şey gelirse Kenan'dan bilin' dediği ve oğluna da “Tehlikeli insanlar peşimde, 70 bin TL gönder” şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Kenan Yılmaz programa katıldı ancak yayın boyunca sürekli çelişkili ifadeler vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kenan Yılmaz programa katıldı ancak yayın boyunca sürekli çelişkili ifadeler vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kendini kimi zaman istihbaratçı, kimi zaman asker, polis ya da gemici olarak tanıtan Yılmaz’ın, sosyal medyada da “Kod Yeşil” adıyla MİT mensubu gibi davrandığı anlaşıldı.

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Bu esrarengiz kaybın ardında, Tural’ın evlenme vaadiyle kandırıldığı ve 200 bin TL nakit ile 160 bin TL değerinde altın gönderdiği Gülşen D. adlı kadın olduğu da öğrenildi. Ancak perde arkasındaki asıl isim Kenan Yılmaz’dı. Tural’a, dolandırıcılığı ortaya çıkarma bahanesiyle İstanbul’daki kadını bulma ve getirme sözü verdiği, karşılığında 250 bin TL talep ettiği iddia edildi.

Sonunda cinayeti itiraf etti ancak "Kendimi korumak için yaptım" diyerek kendini savundu.

Sonunda cinayeti itiraf etti ancak "Kendimi korumak için yaptım" diyerek kendini savundu.

İfadesine göre, Mehmet Tural kadının getirilmediğini anlayınca sinirlendi ve arabada tartışma çıktı. Kenan, Tural’ın kendisine silah çektiğini, birlikte ıssız bir alana gittiklerini ve burada yaşanan arbedede silahın patladığını anlattı. Silahın nereye isabet ettiğini hatırlamadığını söyleyen Yılmaz, Tural’ın dengesini kaybedip uçurumdan aşağı düştüğünü iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canlı yayında gizlemek istediği detayı da ağzından kaçırdı.

Canlı yayında gizlemek istediği detayı da ağzından kaçırdı.

Yılmaz, kendini savunmak için ittiğinde Tural'ın kayalıklardan aşağı düştüğünü tekrar tekrar anlatırken bir ifadesinde 'Boğuşurken onu vurdum.' dedi. O anlar izleyenlerin dikkatini çekti. Yayında bir sessizlik oluşunca Yılmaz hemen ifadesini düzeltti, 'Yani vurdum derken, ittim.' dedi. 

Şüpheli kayıpta Tural'ın yanında taşıdığı yüklü miktardaki paranın nerede olduğu olayın netleşmesini sağlayacak. Tural'ın cenazesi ise Yılmaz'ın gösterdiği yerde bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın