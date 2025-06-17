Müge Anlı'daki Cinayeti İtiraf Eden Adam Canlı Yayında Gizlemek İstediği Detayı Ağzından Kaçırdı!

Yılmaz, kendini savunmak için ittiğinde Tural'ın kayalıklardan aşağı düştüğünü tekrar tekrar anlatırken bir ifadesinde 'Boğuşurken onu vurdum.' dedi. O anlar izleyenlerin dikkatini çekti. Yayında bir sessizlik oluşunca Yılmaz hemen ifadesini düzeltti, 'Yani vurdum derken, ittim.' dedi.

Şüpheli kayıpta Tural'ın yanında taşıdığı yüklü miktardaki paranın nerede olduğu olayın netleşmesini sağlayacak. Tural'ın cenazesi ise Yılmaz'ın gösterdiği yerde bulundu.