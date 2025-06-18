Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı’nın Programı ile İlgili Dikkat Çeken İtirafı: “Keşke Bizde Olsaydı!”
Acun Ilıcalı ve Müge Anlı, dün akşam yayınlanan Güven Bana yarışmasında bir araya geldi. Ilıcalı, yarışma öncesi Anlı'ya övgü dolu sözler söyledi. Müge Anlı'nın yıllardır sunduğu ve artık onunla özdeşleşen programı Tatlı Sert için de 'Keşke biz de olsaydı.' diye konuştu.
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Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.
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Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getiren Ilıcalı, Tatlı Sert programını çok kıskandığını belirtti.
Anlı, Ilıcalı'ya teşekkürlerini iletti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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