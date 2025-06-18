Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı’nın Programı ile İlgili Dikkat Çeken İtirafı: “Keşke Bizde Olsaydı!”

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı, dün akşam yayınlanan Güven Bana yarışmasında bir araya geldi. Ilıcalı, yarışma öncesi Anlı'ya övgü dolu sözler söyledi. Müge Anlı'nın yıllardır sunduğu ve artık onunla özdeşleşen programı Tatlı Sert için de 'Keşke biz de olsaydı.' diye konuştu.