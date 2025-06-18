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Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı’nın Programı ile İlgili Dikkat Çeken İtirafı: “Keşke Bizde Olsaydı!”

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı’nın Programı ile İlgili Dikkat Çeken İtirafı: “Keşke Bizde Olsaydı!”

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.06.2025 - 21:23

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı, dün akşam yayınlanan Güven Bana yarışmasında bir araya geldi. Ilıcalı, yarışma öncesi Anlı'ya övgü dolu sözler söyledi. Müge Anlı'nın yıllardır sunduğu ve artık onunla özdeşleşen programı Tatlı Sert için de 'Keşke biz de olsaydı.' diye konuştu.

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Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.

Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.

Yıllarını televizyona vermiş iki usta ismin bir araya gelmesi herkesi heyecanlandırırken Ilıcalı'nın sözleri de hayranlarının duygularını perçinledi.

Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getiren Ilıcalı, Tatlı Sert programını çok kıskandığını belirtti.

Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getiren Ilıcalı, Tatlı Sert programını çok kıskandığını belirtti.

'Televizyonda imrenerek izlediğim ve 'Ah keşke bizde olsa' dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum.' diyen Ilıcalı, 'Tatlı Sert'te olmam pek mümkün değildi.' diyerek de espri yaptı.

Anlı, Ilıcalı'ya teşekkürlerini iletti.

Anlı, Ilıcalı'ya teşekkürlerini iletti.

'Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim.' diyen Anlı, yarışma sonrası Ilıcalı'nın yapacağı bağışa da dikkat çekerek, 'Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun.' diyerek nezaketini dile getirdi.

O anları buraya tıklayarak 26:30 itibarıyla izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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