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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak Dört Oyuncu Kim? İlk Tahminleri Paylaşıyoruz!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak Dört Oyuncu Kim? İlk Tahminleri Paylaşıyoruz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.06.2025 - 19:31

Günün televizyon bombası Kızılcık Şerbeti'nden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda diziden dört oyuncu birden ayrılacak. Peki o isimler kimler olabilir, işte Kızılcık Şerbeti yeni sezondan ilk tahminler...

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Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Yapımcı Faruk Turgut, dizinin sezon finalinden sonra yeni sezonda bazı oyuncuların gideceği sinyallerini vermişti.

Gözler şimdi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna çevrildi.

Gözler şimdi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna çevrildi.

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde hatırlarsanız, Mustafa birçok kişiyi vurmuştu. Diziden çıkacak bazı kişiler böylelikle merak konusu olmuştu. Hatta 2 oyuncunun diziden çıkacağı da netlemişti.

Öncelikle dizide Koray karakterine hayat veren Koray Tarman diziden ayrılıyor.

Öncelikle dizide Koray karakterine hayat veren Koray Tarman diziden ayrılıyor.

Dizide Işıl'ın müdürlüğündeki otelin çalışanı rolünde oynayan ve Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ölümüne sebep olan Koray, diziden vurularak ayrılıyor. Sezon finalinde Mustafa, Koray'ı vurdu.

Metehan vurulmadı ama o da diziden ayrılacaklar arasında.

Metehan vurulmadı ama o da diziden ayrılacaklar arasında.

Dizide Metehan karakterine hayat veren Rahim Can Kapkap, Veliaht dizisi ile anlaştığını duyurdu. Zaten daha önce de ayrılacağı konuşuluyordu. Böylelikle diziden ayrılacak 2. isim de belli olmuş oldu.

Sıla Türkoğlu'nun da hikayesinin bittiği iddiaları dolaşıyor.

Sıla Türkoğlu'nun da hikayesinin bittiği iddiaları dolaşıyor.

Metehan ve Koray dışında dizinin yeni sezonunda olmayacağı netleşen başka bir isim yok ancak Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılarak hikayenin başka bir yere evrilmesinin sağlanacağı sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Ayrılıklar gündem olunca da akla gelen ilk isim acaba Doğa karakteri ayrılıyor mu, oldu.

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Mustafa'nın ise akıl hastanesine yatarak ya da cezaevine girerek diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Mustafa'nın ise akıl hastanesine yatarak ya da cezaevine girerek diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Sezon finalinde cinnet geçirerek evi Ünalların başına yıkan Mustafa'nın diziden ayrılacağı iddiası da gündemde. Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'tan henüz net bir bilgi gelmedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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