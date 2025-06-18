Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak Dört Oyuncu Kim? İlk Tahminleri Paylaşıyoruz!

Metehan ve Koray dışında dizinin yeni sezonunda olmayacağı netleşen başka bir isim yok ancak Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılarak hikayenin başka bir yere evrilmesinin sağlanacağı sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Ayrılıklar gündem olunca da akla gelen ilk isim acaba Doğa karakteri ayrılıyor mu, oldu.