Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılacak Dört Oyuncu Kim? İlk Tahminleri Paylaşıyoruz!
Günün televizyon bombası Kızılcık Şerbeti'nden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda diziden dört oyuncu birden ayrılacak. Peki o isimler kimler olabilir, işte Kızılcık Şerbeti yeni sezondan ilk tahminler...
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Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.
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Gözler şimdi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna çevrildi.
Öncelikle dizide Koray karakterine hayat veren Koray Tarman diziden ayrılıyor.
Metehan vurulmadı ama o da diziden ayrılacaklar arasında.
Sıla Türkoğlu'nun da hikayesinin bittiği iddiaları dolaşıyor.
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Mustafa'nın ise akıl hastanesine yatarak ya da cezaevine girerek diziden ayrılacağı konuşuluyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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