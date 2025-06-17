onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat Dizisinin Yeni Sezonunda Yer Alacağı Kesinleşen İki Oyuncusu ve Başrol İddiası!

Teşkilat Dizisinin Yeni Sezonunda Yer Alacağı Kesinleşen İki Oyuncusu ve Başrol İddiası!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.06.2025 - 20:39

TRT 1’in sevilen yapımlarından Teşkilat, 15 Haziran’da yayınlanan sezon finaliyle ekrana ara verdi. Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılması izleyicilerde büyük merak uyandıran dizide başrol oyuncusunun ayrılığı herkesi şoke etmişti. Şimdi ise Teşkilat yeni sezonu ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bakalım, Teşkilat yeni sezonda bizleri neler bekliyor, dizide kimler kalacak?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurlanzaliyev...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.

Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.

Beşinci sezonuyla sezon finali yapan diziden “Kate” ya da bilinen adıyla “Kraliçe” karakteriyle diziye katılan Tuvana Türkay ayrıldı. Karakter, sezon finali bölümünde Altay tarafından vurularak öldürüldü.

Türkay'ın veda paylaşımını ve detayları paylaşmıştık:

Teşkilat yeni sezonda kimler kalacak, yeni isimler gelecek mi merak konusu olmuştu.

Teşkilat yeni sezonda kimler kalacak, yeni isimler gelecek mi merak konusu olmuştu.

Bir süredir sosyal medyada dizinin iki karakteri ile ilgili spekülasyonlar dolaşıyordu. Yine sosyal medyada gündem olan habere göre dizinin tartışılan karakterleri Altay (Tolga Sarıtaş) ve Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) yeni sezonda da devam edecek. Ancak diziye yeni bir kadın başrol daha katılacak.

Sizce o isim kim olmalı? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın