Teşkilat Dizisinin Yeni Sezonunda Yer Alacağı Kesinleşen İki Oyuncusu ve Başrol İddiası!

Bir süredir sosyal medyada dizinin iki karakteri ile ilgili spekülasyonlar dolaşıyordu. Yine sosyal medyada gündem olan habere göre dizinin tartışılan karakterleri Altay (Tolga Sarıtaş) ve Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) yeni sezonda da devam edecek. Ancak diziye yeni bir kadın başrol daha katılacak.

Sizce o isim kim olmalı? Yorumlarda buluşalım...