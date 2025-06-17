Teşkilat Dizisinin Yeni Sezonunda Yer Alacağı Kesinleşen İki Oyuncusu ve Başrol İddiası!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurlanzaliyev...
TRT 1’in sevilen yapımlarından Teşkilat, 15 Haziran’da yayınlanan sezon finaliyle ekrana ara verdi. Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılması izleyicilerde büyük merak uyandıran dizide başrol oyuncusunun ayrılığı herkesi şoke etmişti. Şimdi ise Teşkilat yeni sezonu ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bakalım, Teşkilat yeni sezonda bizleri neler bekliyor, dizide kimler kalacak?
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Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.
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Teşkilat yeni sezonda kimler kalacak, yeni isimler gelecek mi merak konusu olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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