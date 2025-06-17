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İddialar Kafaları Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Sezonda Diziden Ayrılacağı Netleşti!

İddialar Kafaları Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Sezonda Diziden Ayrılacağı Netleşti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.06.2025 - 18:24

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde bir oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak durum beklenen gibi olmayınca bu haber kafaları karıştırmıştı. Bugün oyuncunun yeni dizi anlaşmasının ardından ayrılığı netleşti. Habere göre o isim Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yer almayacak.

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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.

Sezona unutulmaz bir finalle ara veren dizinin son bölümlerinde Metehan bıçaklanmıştı. Ayrıca Metehan karakterinin ayrılacağı haberleri çıkmıştı. Herkes Ömer'in oğlu Metehan'ın öleceğini düşünmüş ve bunu bir sezon finali hikayesi olarak algılamıştı. Ancak öyle olmadı.

Metehan'ı son bölüme kadar Kızılcık Şerbeti'nde izlemeye devam ettik. Hal böyle olunca kafalar allak bullak oldu.

Metehan'ı son bölüme kadar Kızılcık Şerbeti'nde izlemeye devam ettik. Hal böyle olunca kafalar allak bullak oldu.

Dizide Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın ayrılık haberlerinin ardından diziye devam etmesi herkesi şaşırttı ve izleyenler arasında merak uyandırdı. Metehan'ın yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Bugün ayrılığı yeni dizi anlaşmasıyla netleşmiş oldu.

Kapkap yeni dizisini duyurdu ancak "Final sahnesi çekilecek mi, çekilmeyecek mi?", bu kez de herkesin kafasını karıştıran soru bu oldu.

Kapkap yeni dizisini duyurdu ancak "Final sahnesi çekilecek mi, çekilmeyecek mi?", bu kez de herkesin kafasını karıştıran soru bu oldu.

Show TV'de yayınlanacak olan Veliaht dizisiyle anlaşan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer almayacağı netleşirken diziden nasıl ayrılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

Siz oyuncunun diziden ayrılmasına üzüldünüz mü? Yorumlarda buluşalım...

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Kapkap'ın yeni dizisi ile ilgili detayları burada paylaşmıştık:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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