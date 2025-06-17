İddialar Kafaları Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Sezonda Diziden Ayrılacağı Netleşti!
Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde bir oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak durum beklenen gibi olmayınca bu haber kafaları karıştırmıştı. Bugün oyuncunun yeni dizi anlaşmasının ardından ayrılığı netleşti. Habere göre o isim Kızılcık Şerbeti yeni sezonda yer almayacak.
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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.
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Metehan'ı son bölüme kadar Kızılcık Şerbeti'nde izlemeye devam ettik. Hal böyle olunca kafalar allak bullak oldu.
Kapkap yeni dizisini duyurdu ancak "Final sahnesi çekilecek mi, çekilmeyecek mi?", bu kez de herkesin kafasını karıştıran soru bu oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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