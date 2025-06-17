İddialar Kafaları Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Sezonda Diziden Ayrılacağı Netleşti!

Sezona unutulmaz bir finalle ara veren dizinin son bölümlerinde Metehan bıçaklanmıştı. Ayrıca Metehan karakterinin ayrılacağı haberleri çıkmıştı. Herkes Ömer'in oğlu Metehan'ın öleceğini düşünmüş ve bunu bir sezon finali hikayesi olarak algılamıştı. Ancak öyle olmadı.