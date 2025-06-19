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Fotoğrafları Sildi, Takibi Bıraktı: Olaylı Survivor Yarışmacısının Boşanacağı İddiası Gündemde!

Fotoğrafları Sildi, Takibi Bıraktı: Olaylı Survivor Yarışmacısının Boşanacağı İddiası Gündemde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.06.2025 - 18:15

Survivor All Star 2024'e Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimler ve Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddiaları damgasını vurmuştu. Olayların ismi haline gelen eski Survivor yarışmacısının boşanma aşamasında olduğu iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/demirrakfc/status/19357...
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Survivor Yunus Emre, geçtiğimiz yılın belki de en çok konuşulan televizyon simalarından bir tanesiydi.

Survivor Yunus Emre, geçtiğimiz yılın belki de en çok konuşulan televizyon simalarından bir tanesiydi.

All Star'da yarışan Yunus Emre sezon boyunca hem davranışlarıyla hem de hakkında çıkan dedikodularla gündemden düşmez oldu.

Yunus Emre'nin geçen sezon kırmızı takımda mücadele ettiği Aleyna Kalaycıoğlu ile samimiyeti göze batmıştı.

Yunus Emre'nin geçen sezon kırmızı takımda mücadele ettiği Aleyna Kalaycıoğlu ile samimiyeti göze batmıştı.

Hatta eşi Beria Gözen'in de kendisini 'Aleyna'dan uzak dur' diye uyardığı iddiası gündeme gelmişti. Tüm bunlar geride kaldı.

Kıskançlık ve yasak aşk iddialarının altı boş çıktı ancak çift uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Kıskançlık ve yasak aşk iddialarının altı boş çıktı ancak çift uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Yunus Emre ve Beria'nın Instagram üzerinden birlikte olan tüm fotoğraflarını sildiği fark edildi. Bununla da kalmadı.

Beria'nın hareketi dikkat çekti.

Beria'nın hareketi dikkat çekti.

Eşi Yunus Emre'yi takipten çıkan Beria, dedikoduları arşa çıkardı. Yunus Emre ise karısını henüz takipten çıkmasa da dedikoduların önünü alamadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu haberlerin ardından çiftin boşanma kararı aldığı iddiası gündeme geldi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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