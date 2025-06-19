Fotoğrafları Sildi, Takibi Bıraktı: Olaylı Survivor Yarışmacısının Boşanacağı İddiası Gündemde!
Kaynak: https://x.com/demirrakfc/status/19357...
Survivor All Star 2024'e Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimler ve Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddiaları damgasını vurmuştu. Olayların ismi haline gelen eski Survivor yarışmacısının boşanma aşamasında olduğu iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...
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Survivor Yunus Emre, geçtiğimiz yılın belki de en çok konuşulan televizyon simalarından bir tanesiydi.
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Yunus Emre'nin geçen sezon kırmızı takımda mücadele ettiği Aleyna Kalaycıoğlu ile samimiyeti göze batmıştı.
Kıskançlık ve yasak aşk iddialarının altı boş çıktı ancak çift uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
Beria'nın hareketi dikkat çekti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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