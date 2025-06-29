Yine Laflar Sokuldu: Survivor Hikmet, Yaptığı Paylaşımla Batuhan'ı Fena Tiye Aldı!
Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla sonlandı sonlanmasına ama diğer yarışmacılar arasındaki iddialar, tartışmalar bir türlü bitmiyor. Yasak aşk iddialarının ardından yarışmada birbirine rakip olan isimler arasındaki göndermeler ve gerilimler sürüyor. Bu kez de Hikmet Tuğsuz, Batuhan Karacakaya'ya öfkeli bir göndermede bulundu.
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Survivor 2025'te dörtlü finalin adı Adem, Volkan, Batuhan ve Ayşe olmuştu.
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Adem'i destekleyen Hikmet, yarışma içinde Batuhan'la tartışmıştı.
Hikmet'in o paylaşımı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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