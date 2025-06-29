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Kızılcık Şerbeti'nden Aniden Çıkarılan Eden Sibel Taşçıoğlu, Çarpıntı'daki Yeni Rolüyle İlgili Konuştu

Kızılcık Şerbeti'nden Aniden Çıkarılan Eden Sibel Taşçıoğlu, Çarpıntı'daki Yeni Rolüyle İlgili Konuştu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 00:16

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Pembe karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden aniden çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Çok geçmeden yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Çarpıntı'nın kadrosuna dahil olan Taşçıoğlu, 99. Gazi Koşusu'nu izlerken yeni rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Kızılcık Şerbeti 4. sezonuna doğru ilerlerken, dizinin ikonik karakterlerinden Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu senaryo gereği diziden çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuna doğru ilerlerken, dizinin ikonik karakterlerinden Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu senaryo gereği diziden çıkarılmıştı.

'Hikaye tekrar etmesin diye' dizi kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Sibel Taşçıoğlu, diziye veda edeceğini yalnızca 1 hafta kala öğrendiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılması büyük etki yaratırken, çok geçmeden yeni sezonun en iddialı yapımlarından Çarpıntı'nın kadrosuna dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 99. Gazi Koşusu'nu izleyen Sibel Taşçıoğlu yeni rolüyle ilgili konuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 99. Gazi Koşusu'nu izleyen Sibel Taşçıoğlu yeni rolüyle ilgili konuştu.

Muhabirin Deniz Çakır'la başrolünü paylaşacağı Çarpıntı'da canlandıracağı rolü sorması üzerine Sibel Taşçıoğlu, 'Yine bir anneyi oynayacağım, genç bir kızın annesi. Bir güç kadın hikayesi aslında. Bir kalp nakli hikayesi var. Çok detay vermeyeyim.' dedi.

Açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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