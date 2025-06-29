Kızılcık Şerbeti'nden Aniden Çıkarılan Eden Sibel Taşçıoğlu, Çarpıntı'daki Yeni Rolüyle İlgili Konuştu
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Pembe karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden aniden çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Çok geçmeden yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Çarpıntı'nın kadrosuna dahil olan Taşçıoğlu, 99. Gazi Koşusu'nu izlerken yeni rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti 4. sezonuna doğru ilerlerken, dizinin ikonik karakterlerinden Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu senaryo gereği diziden çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 99. Gazi Koşusu'nu izleyen Sibel Taşçıoğlu yeni rolüyle ilgili konuştu.
Açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın