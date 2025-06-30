Hudutsuz Sevda'ya Veda Eden Miray Daner'e Yeni Sezonun Karadeniz Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!
NOW TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner, hikayenin tamamen değişmesinin ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Vedası tepki çeken ve sevenlerinin hala diziye dönmesi için senaristlere ulaşması amacıyla kampanya başlattığı Miray Daner'in yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biriyle görüştüğü iddia edildi.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili radikal bir karar alınmıştı.
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Ünlü oyuncu Miray Daner'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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