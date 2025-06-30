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Hudutsuz Sevda'ya Veda Eden Miray Daner'e Yeni Sezonun Karadeniz Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!

Hudutsuz Sevda'ya Veda Eden Miray Daner'e Yeni Sezonun Karadeniz Dizisinden Teklif Gittiği İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 21:11

NOW TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner, hikayenin tamamen değişmesinin ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Vedası tepki çeken ve sevenlerinin hala diziye dönmesi için senaristlere ulaşması amacıyla kampanya başlattığı Miray Daner'in yeni sezonun Karadeniz dizilerinden biriyle görüştüğü iddia edildi.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili radikal bir karar alınmıştı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili radikal bir karar alınmıştı.

Zeynep ve Halil İbrahim tam kavuştu derken düğünde vurulan Zeynep ölmüştü. Miray Daner'in diziye veda etmesiyle dizinin hayranları hem çok üzülmüş hem de tepki göstermişlerdi. Hatta Miray Daner'in geri dönmesi için kampanya bile başlatıldı. Ancak geri adım atılmadı ve dizinin yeni adının Halo olacağı söylentileri yayılmaya başladı.

Ünlü oyuncu Miray Daner'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü oyuncu Miray Daner'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme alacağı Taşacak Ha Bu Deniz dizisi için Miray Daner'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı, değerlendirme aşamasında olduğu da söylentiler arasında.

Bakalım Miray Daner, yeni sezonda eski dizisine rakip mi olacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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