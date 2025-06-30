Sinem Ünsal, Uzak Şehir Dizisiyle Geçirdiği Değişimi Açıkladı!
Kanal D'nin sezona büyük umutlarla başlayan dizisi Uzak Şehir, tam da beklenileni başardı ve sezon içinde defalarca kez reyting rekoru kırdı. İkinci sezonu da merakla beklenen dizi sezon finaliyle nabız yükseltmiş ve beklentiyi daha da artırmıştı. Dizide Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Marie Claire dergisine dizinin kendinde oluşturduğu değişikliği açıkladı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi izleyicinin beklentilerini epey artıran bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.
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Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimleri Mardin Midyat'ta yapılan dizi sebebiyle sevgilisi Berk Cankat'tan ayrı kalmanın zorluğundan bahsetmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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