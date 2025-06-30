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Sinem Ünsal, Uzak Şehir Dizisiyle Geçirdiği Değişimi Açıkladı!

Sinem Ünsal, Uzak Şehir Dizisiyle Geçirdiği Değişimi Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 23:16

Kanal D'nin sezona büyük umutlarla başlayan dizisi Uzak Şehir, tam da beklenileni başardı ve sezon içinde defalarca kez reyting rekoru kırdı. İkinci sezonu da merakla beklenen dizi sezon finaliyle nabız yükseltmiş ve beklentiyi daha da artırmıştı. Dizide Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Marie Claire dergisine dizinin kendinde oluşturduğu değişikliği açıkladı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi izleyicinin beklentilerini epey artıran bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi izleyicinin beklentilerini epey artıran bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.

Alya'nın tam da artık kararını verip Kanada'ya dönecekken Cihan'dan aşk itirafı gelmesi ve son anda gerçekleşen öpüşme izleyicideki ilgiyi artırdı. Sezon içinde pek çok kez reyting rekoru kıran dizi, gelecek sezon yayınlanacak aşiret dizilerinin de önünü açmıştı.

Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimleri Mardin Midyat'ta yapılan dizi sebebiyle sevgilisi Berk Cankat'tan ayrı kalmanın zorluğundan bahsetmişti.

Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimleri Mardin Midyat'ta yapılan dizi sebebiyle sevgilisi Berk Cankat'tan ayrı kalmanın zorluğundan bahsetmişti.

Dizinin başrolü Sinem Ünsal, dizi sebebiyle yılın yaklaşık 8 ayı Midyat'ta bulunuyor. Uzak Şehir'in hayatına etkisini Marie Clare dergisine açıklayan Ünsal, “Oradaki karakterim ve özel hayatımda kurduğum düzen nedeniyle kendimi büyümüş hissediyorum” açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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