Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'ya 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
Yalı Çapkını'nın ardından yeni projelerle ilgilenen Afra Saraçoğlu, tercihini Disney Plus'ta yayınlanacak 'Pera' dizisinden yana kullanmıştı. Furkan Andıç'la partner olan Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisine tam 4 iddialı oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, Pera dizisine dahil olan isimleri açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yalı Çapkını'nda tam 3 sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en popüler isimlerinin başında geliyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Pera dizisine tam 4 sürpriz oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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