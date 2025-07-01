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Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'ya 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi Pera'ya 4 Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 08:27

Yalı Çapkını'nın ardından yeni projelerle ilgilenen Afra Saraçoğlu, tercihini Disney Plus'ta yayınlanacak 'Pera' dizisinden yana kullanmıştı. Furkan Andıç'la partner olan Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisine tam 4 iddialı oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, Pera dizisine dahil olan isimleri açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yalı Çapkını'nda tam 3 sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en popüler isimlerinin başında geliyor.

Yalı Çapkını'nda tam 3 sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son dönemin en popüler isimlerinin başında geliyor.

Seyran Şanlı karakterinin ardından sektördeki yerini sağlamlaştıran Saraçoğlu'nun bir sonraki projesi haliyle merak konusu olmuştu. Disney Plus'ta yayınlanacak Pera dizisiyle ekranlara geri dönme hazırlığı içerisinde olan Afra Saraçoğlu'nun partneri olarak Furkan Andıç belirlenirken Birsen Altuntaş, Pera dizisi hakkındaki son detayları da açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Pera dizisine tam 4 sürpriz oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Pera dizisine tam 4 sürpriz oyuncu dahil oldu.

O isimler ise Aysel Nur Cin, Berre Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Adem Mülazim!

Adem Mülazim Serhan’a, Aysel Nur Cin Nihan'a, Berre Özkan Buse'ye ve Mehmet Bilge Aslan avukat Levent'e hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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