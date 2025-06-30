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TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezon Kadrosuna Doktorlar'ın İkonik İsmi Dahil Oldu!

TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezon Kadrosuna Doktorlar'ın İkonik İsmi Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.06.2025 - 09:15

TRT Tabii'de yayınlanıp birçok yapım son dönemlerde hayli dikkat çekiyor. 'Yankı: Görünmez El' dizisi de bunlardan bir tanesi oldu. “Yankı: Kelebek Etkisi” adıyla ikinci sezon hazırlıklarını yapan yapımın cephesinde hareketlilik yaşanıyor. Kadrosunu günden günde büyüten yapıma bu kez de Doktorlar dizisinin unutulmaz ismi dahil oldu. 

Kaynak: Dedikoducu Çocuk

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Sinem Ünsal ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı “Yankı: Görünmez El” dizisi 10 bölümlük ilk sezonuyla ön plana çıkmıştı.

Sinem Ünsal ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı “Yankı: Görünmez El” dizisi 10 bölümlük ilk sezonuyla ön plana çıkmıştı.

İlk sezon kadrosunda Onur Saylak, Erkan Petekkaya ve Duygu Sarışın gibi isimleri de bulunduran yapım “Yankı: Kelebek Etkisi” adlı ikinci sezonu için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde, Ömer Baykul'un yönetmenliğini üstlendiği Heybe Yapım imzalı dizinin kadrosuna birbirinden güçlü isimler dahil oldu.

Konuya dair tüm detayları içeriğimizde vermiştik:

2 Temmuz günü sete çıkması planlanan “Yankı: Kelebek Etkisi” kadrosuna yeni bir transfer yapıldı.

2 Temmuz günü sete çıkması planlanan “Yankı: Kelebek Etkisi” kadrosuna yeni bir transfer yapıldı.

'Dedikoducu Çocuk'un iddiasına göre, Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Arslan' karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas “Yankı: Kelebek Etkisi” ekibine katıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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