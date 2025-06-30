Squid Game: America Geliyor: Projenin Başında Dünyaca Ünlü Yönetmen Var!
Netflix'in sevilen dizisi Squid Game, son sezonuyla izleyici karşısına çıktı. 3. sezonuyla final yapan dizi bu haberle izleyenlerini üzerken, dizinin hayranlarını sevindirecek bambaşka bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gündemde olan Squid Game: America'yla ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Diziyle ilgili detaylar sonunda belli oldu.
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Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Squid Game'in son sezonu Netflix'te yayınlandı.
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Uzun süredir konuşulan Squid Game: America geliyor!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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