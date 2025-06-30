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Squid Game: America Geliyor: Projenin Başında Dünyaca Ünlü Yönetmen Var!

Squid Game: America Geliyor: Projenin Başında Dünyaca Ünlü Yönetmen Var!

Squid Game
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 20:36

Netflix'in sevilen dizisi Squid Game, son sezonuyla izleyici karşısına çıktı. 3. sezonuyla final yapan dizi bu haberle izleyenlerini üzerken, dizinin hayranlarını sevindirecek bambaşka bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gündemde olan Squid Game: America'yla ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Diziyle ilgili detaylar sonunda belli oldu.

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Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Squid Game'in son sezonu Netflix'te yayınlandı.

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Squid Game'in son sezonu Netflix'te yayınlandı.

3. sezonuyla izleyiciye veda eden Squid Game izleyenlerini final sezonu olması sebebiyle üzmüştü. Ancak hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı!

Uzun süredir konuşulan Squid Game: America geliyor!

Uzun süredir konuşulan Squid Game: America geliyor!

What's on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimleri aralık ayında başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Dövüş Kulübü ve Se7en gibi dizilerin usta yönetmeni David Fincher oturacak. Dizi, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senarist olacağı Squid Game: America'nın Los Angeles'ta geçeceği iddia ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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