Squid Game: America Geliyor: Projenin Başında Dünyaca Ünlü Yönetmen Var!

What's on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimleri aralık ayında başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Dövüş Kulübü ve Se7en gibi dizilerin usta yönetmeni David Fincher oturacak. Dizi, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senarist olacağı Squid Game: America'nın Los Angeles'ta geçeceği iddia ediliyor.