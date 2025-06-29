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Hande Erçel, Barış Arduç'la Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnelerine Gelen Eleştirilere İlk Kez Cevap Verdi!

Hande Erçel, Barış Arduç'la Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnelerine Gelen Eleştirilere İlk Kez Cevap Verdi!

Barış Arduç Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2025 - 21:33

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak görülen Hande Erçel, bu yıl art arda projelerde yer alarak oyunculuğuyla gündemden düşmedi. Güzelliği ve özel hayatının yanında bir de Rüzgara Bırak filmi ve Aşkı Hatırla dizileriyle konuştuğumuz oyuncu, ana akımda da Gözyaşı Kraliçesi dizisinde yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik her üç projede de partneri Barış Arduç!

Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahneleriyle eleştirilen Hande Erçel, Magazin Burada ve İkinci Sayfa mikrofonlarından eleştirilere cevap verdi.

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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel, güzelliği kadar özel hayatı ve oyunculuğuyla da gündeme geliyor.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel, güzelliği kadar özel hayatı ve oyunculuğuyla da gündeme geliyor.

'2025 onun yılı oldu' diyebileceğimiz Hande Erçel, aşkta da işte de kazandı. Hakan Sabancı ile olan ve düşman çatlatan ilişkisi, Barış Arduç'la peş peşe yaptığı projeler ve yurt dışında da kendisine duyulan hayranlığı göz önüne alırsak Hande Erçel'in bu sene ne kadar göz önünde olduğunu ve konuşulduğunu da tahmin edebiliriz.

Her ne yaparsa gündem olduğunu biliyoruz ama bu sene Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla'da Barış Arduç'la birlikte rol alan Hande Erçel'in gündem olan "sevişme sahneleri"ni konuşacağız.

Her ne yaparsa gündem olduğunu biliyoruz ama bu sene Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla'da Barış Arduç'la birlikte rol alan Hande Erçel'in gündem olan "sevişme sahneleri"ni konuşacağız.

Rüzgara Bırak'ta Barış Arduç'la uyumu dehşet beğenilen Hande Erçel, Aşkı Hatırla dizisinde en çok sevişme sahneleriyle konuşuldu. Hatta bu sahneler yüzünden Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla, Barış Arduç'un ise Gupse Özay'la ayrılacağı iddia edildi. Bunun ikilinin son projesi olmadığını, yeni sezonda ana akımda Gözyaşı Kraliçesi dizisiyle de tekrar karşımıza çıkacaklarını hatırlatalım.

Hande Erçel, sevişme sahnelerine gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.

Hande Erçel, sevişme sahnelerine gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.

Erçel, 'Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün dünyada izlenilen bir işi konuşacakken neden bunları konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar...' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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