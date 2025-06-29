Hande Erçel, Barış Arduç'la Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnelerine Gelen Eleştirilere İlk Kez Cevap Verdi!

'2025 onun yılı oldu' diyebileceğimiz Hande Erçel, aşkta da işte de kazandı. Hakan Sabancı ile olan ve düşman çatlatan ilişkisi, Barış Arduç'la peş peşe yaptığı projeler ve yurt dışında da kendisine duyulan hayranlığı göz önüne alırsak Hande Erçel'in bu sene ne kadar göz önünde olduğunu ve konuşulduğunu da tahmin edebiliriz.