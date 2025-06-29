Hande Erçel, Barış Arduç'la Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnelerine Gelen Eleştirilere İlk Kez Cevap Verdi!
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak görülen Hande Erçel, bu yıl art arda projelerde yer alarak oyunculuğuyla gündemden düşmedi. Güzelliği ve özel hayatının yanında bir de Rüzgara Bırak filmi ve Aşkı Hatırla dizileriyle konuştuğumuz oyuncu, ana akımda da Gözyaşı Kraliçesi dizisinde yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik her üç projede de partneri Barış Arduç!
Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahneleriyle eleştirilen Hande Erçel, Magazin Burada ve İkinci Sayfa mikrofonlarından eleştirilere cevap verdi.
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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel, güzelliği kadar özel hayatı ve oyunculuğuyla da gündeme geliyor.
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Her ne yaparsa gündem olduğunu biliyoruz ama bu sene Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla'da Barış Arduç'la birlikte rol alan Hande Erçel'in gündem olan "sevişme sahneleri"ni konuşacağız.
Hande Erçel, sevişme sahnelerine gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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