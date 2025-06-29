Bu Filmler Yaz Kokuyor! Kızgın Kumlardan Serin Sulara Atlatacak 15 Film Önerisi
Yaz aylarının kendine özgü bir havası vardır. Zaman biraz daha yavaş akar, günler uzar, akşamlar serinler, insan içini dinlemeye başlar. Kimi için bu dönem bir kaçış, kimi için bir başlangıç ya da unutulmaz bir anı demektir. Sinema da yaz mevsimini farklı duygularla yansıtan pek çok filme ev sahipliği yapar.
Sizin için kimi zaman bir sahil kasabasında, kimi zaman bir yolculukta geçen, yaz temasını güçlü şekilde hissettiren 15 filmi bir araya getirdik!
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1. Call Me by Your Name (2017)
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2. Little Miss Sunshine (2006)
3. The Way Way Back (2013)
4. Adventureland (2009)
5. Moonrise Kingdom (2012)
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6. Stand by Me (1986)
7. A Bigger Splash (2015)
8. My Summer of Love (2004)
9. Mamma Mia! (2008)
10. Before Sunrise (1995)
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11. Now and Then (1995)
12. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)
13. Y Tu Mamá También (2001)
14. The Kings of Summer (2013)
15. Dirty Dancing (1987)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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