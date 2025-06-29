Bu Filmler Yaz Kokuyor! Kızgın Kumlardan Serin Sulara Atlatacak 15 Film Önerisi

Yaz aylarının kendine özgü bir havası vardır. Zaman biraz daha yavaş akar, günler uzar, akşamlar serinler, insan içini dinlemeye başlar. Kimi için bu dönem bir kaçış, kimi için bir başlangıç ya da unutulmaz bir anı demektir. Sinema da yaz mevsimini farklı duygularla yansıtan pek çok filme ev sahipliği yapar.

Sizin için kimi zaman bir sahil kasabasında, kimi zaman bir yolculukta geçen, yaz temasını güçlü şekilde hissettiren 15 filmi bir araya getirdik!