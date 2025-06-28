Nicole Kidman'la Aynı Dizide Oynayan Aras Aydın'dan İngilizcesi ile İlgili Dikkat Çeken İtiraf!

Aydın, “Mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım” diyerek karakterin İngilizce bilmemesinin rol seçiminde etkili olduğunu vurguladı. Yalnızlık, korku ve kültürel farkların başlangıçta zorlayıcı olduğunu ifade eden oyuncu, zamanla set ortamına alıştığını ve huzur içinde çalıştıklarını söyledi.