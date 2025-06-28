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Nicole Kidman'la Aynı Dizide Oynayan Aras Aydın'dan İngilizcesi ile İlgili Dikkat Çeken İtiraf!

Nicole Kidman'la Aynı Dizide Oynayan Aras Aydın'dan İngilizcesi ile İlgili Dikkat Çeken İtiraf!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 13:16

Başarılı oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman’la birlikte rol aldığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonunda “Matteo” karakterine hayat vermişti. Aydın, İngilizce konusundaki samimi itirafını İbrahim Selim ile Bu Gece programında paylaştı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DOFae...
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Aras Aydın, dünya çapında ses getiren 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

Aras Aydın, dünya çapında ses getiren 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı yapımın Los Angeles’taki galasında boy gösteren Aydın'ın ünlü yıldız ile pozlarına yorum yağmıştı, hatırlarsanız.

Aydın, İbrahim Selim ile Bu Gece programında samimi itiraflarda bulundu.

Aydın, İbrahim Selim ile Bu Gece programında samimi itiraflarda bulundu.

Aydın, “Mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım” diyerek karakterin İngilizce bilmemesinin rol seçiminde etkili olduğunu vurguladı. Yalnızlık, korku ve kültürel farkların başlangıçta zorlayıcı olduğunu ifade eden oyuncu, zamanla set ortamına alıştığını ve huzur içinde çalıştıklarını söyledi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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