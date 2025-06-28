Nicole Kidman'la Aynı Dizide Oynayan Aras Aydın'dan İngilizcesi ile İlgili Dikkat Çeken İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DOFae...
Başarılı oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman’la birlikte rol aldığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonunda “Matteo” karakterine hayat vermişti. Aydın, İngilizce konusundaki samimi itirafını İbrahim Selim ile Bu Gece programında paylaştı.
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Aras Aydın, dünya çapında ses getiren 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.
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Aydın, İbrahim Selim ile Bu Gece programında samimi itiraflarda bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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