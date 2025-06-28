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Prens'in Senaristi Kerem Özdoğan Dizinin Sezon Finalini İzleyen Ailesinin O Anlarını Paylaştı

Prens'in Senaristi Kerem Özdoğan Dizinin Sezon Finalini İzleyen Ailesinin O Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 18:30

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Prens son yıllarda ülkemizin en sevilen komedi dizilerinden biri. Absürt mizahı ile her bizimini kahkahaya boğan dizi, yer yer gözyaşlarına da boğmayı başarıyor. Geçtiğimiz sezonlarda Philip'in ölümünü hiç birimiz kolay atlatamadık bildiğiniz üzere. Bu sezon Fatih Sultan Mehmet'in de canlandırıldığı dizinin sezon finali yine ses getirdi. Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan, yine önce kahkahalara boğup ardından ağlatmayı başardı. 

Dizisinin senaristi Kerem Özdoğan, annesi, kardeşi ve hamile olan eşinin dizinin finalini izlediği anları paylaştı. Eşinin tepkisi her birimizin hislerine tercüman oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Anasına, bacısına, hamile karısına bunu yapan size neler yapmaz?"

"Anasına, bacısına, hamile karısına bunu yapan size neler yapmaz?"

Dizinin bu beklenmedik finali, Kerem Özdoğan'ın ailesini de yıktı elbette. O anları ise 'Anasına, bacısına, hamile karısına bunu yapan size neler yapmaz?' notuyla paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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