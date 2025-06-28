Prens'in Senaristi Kerem Özdoğan Dizinin Sezon Finalini İzleyen Ailesinin O Anlarını Paylaştı

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Prens son yıllarda ülkemizin en sevilen komedi dizilerinden biri. Absürt mizahı ile her bizimini kahkahaya boğan dizi, yer yer gözyaşlarına da boğmayı başarıyor. Geçtiğimiz sezonlarda Philip'in ölümünü hiç birimiz kolay atlatamadık bildiğiniz üzere. Bu sezon Fatih Sultan Mehmet'in de canlandırıldığı dizinin sezon finali yine ses getirdi. Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan, yine önce kahkahalara boğup ardından ağlatmayı başardı.

Dizisinin senaristi Kerem Özdoğan, annesi, kardeşi ve hamile olan eşinin dizinin finalini izlediği anları paylaştı. Eşinin tepkisi her birimizin hislerine tercüman oldu.