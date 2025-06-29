Kuyusunu Kazmaya Çalışmış: İrem Sak, Eski Menajeri Yüzünden Neredeyse Ölümlü Dünya'da Oynayamıyormuş!

İbrahim Selim'in sorusuna oldukça şaşırtıcı bir cevap veren İrem Sak, kariyerinin başlarında bir menajerle anlaştığını, bir etkinlikte kendisini tanımadığı için de sözleşmesini feshetmek istediğini söyledi. Onun bu isteği karşısında menajeri 'Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun.' demiş. İrem Sak'ın daha sonra öğrendiğine göre de kendisine gelen Ölümlü Dünya senaryosunu hiç iletmemiş ve hatta kendisi adına 'Hayır' demiş!