Kuyusunu Kazmaya Çalışmış: İrem Sak, Eski Menajeri Yüzünden Neredeyse Ölümlü Dünya'da Oynayamıyormuş!
İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu İrem Sak oldu. İbrahim Selim, ünlü oyuncuya 'Kuyunu kazmaya çalışan oldu mu? 'diye sordu. İrem Sak ise gülerek çok olduğunu söyledi ve ardından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sak'ın iddiasına göre, eski menajeri onunla sözleşmesini feshettiği için Ölümlü Dünya'da oynamasına neredeyse engel oluyormuş.
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Ünlü oyuncu İrem Sak Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Ölümlü Dünya gibi birbirinden çok sevilen yapımlarda rol aldı.
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Ölümlü Dünya filmlerinde canlandırdığı Begüm karakteriyle herkesi kahkahaya boğan İrem Sak, az kalsın bu rolü alamıyormuş!
O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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