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Kuyusunu Kazmaya Çalışmış: İrem Sak, Eski Menajeri Yüzünden Neredeyse Ölümlü Dünya'da Oynayamıyormuş!

Kuyusunu Kazmaya Çalışmış: İrem Sak, Eski Menajeri Yüzünden Neredeyse Ölümlü Dünya'da Oynayamıyormuş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2025 - 20:34

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu İrem Sak oldu. İbrahim Selim, ünlü oyuncuya 'Kuyunu kazmaya çalışan oldu mu? 'diye sordu. İrem Sak ise gülerek çok olduğunu söyledi ve ardından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sak'ın iddiasına göre, eski menajeri onunla sözleşmesini feshettiği için Ölümlü Dünya'da oynamasına neredeyse engel oluyormuş.

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Ünlü oyuncu İrem Sak Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Ölümlü Dünya gibi birbirinden çok sevilen yapımlarda rol aldı.

Ünlü oyuncu İrem Sak Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Ölümlü Dünya gibi birbirinden çok sevilen yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 'Modern Kadın' adlı dizide rol alacak olan İrem Sak, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. İbrahim Selim'in sorularına samimi yanıtlar veren İrem Sak, 'Kuyunuzu kazmaya çalışan oldu mu?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Ölümlü Dünya filmlerinde canlandırdığı Begüm karakteriyle herkesi kahkahaya boğan İrem Sak, az kalsın bu rolü alamıyormuş!

Ölümlü Dünya filmlerinde canlandırdığı Begüm karakteriyle herkesi kahkahaya boğan İrem Sak, az kalsın bu rolü alamıyormuş!

İbrahim Selim'in sorusuna oldukça şaşırtıcı bir cevap veren İrem Sak, kariyerinin başlarında bir menajerle anlaştığını, bir etkinlikte kendisini tanımadığı için de sözleşmesini feshetmek istediğini söyledi. Onun bu isteği karşısında menajeri 'Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun.' demiş. İrem Sak'ın daha sonra öğrendiğine göre de kendisine gelen Ölümlü Dünya senaryosunu hiç iletmemiş ve hatta kendisi adına 'Hayır' demiş!

O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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