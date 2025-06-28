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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi'nden İlk Sahne Yayınlandı!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi'nden İlk Sahne Yayınlandı!

Behzat Ç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 21:05

Bir dönem televizyonda fırtına gibi esen 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', yıllar sonra BluTV'de geri dönmüş ve tüm hayranlarını çok sevindirmişti. Behzat Ç'nin 3. sezonu değişen ismiyle Max platformunda Ağustos ayında yayınlanacak. Hayranlar, ağustosu iple çekerken Max'in X platformundan sürpriz bir paylaşım geldi. Behzat Ç'nin 3. sezonundan ilk sahne yayınlandı.

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Şimdiki ismiyle Max platformuyla geri dönen Behzat Ç, 3. sezonuyla ağustosta tekrardan seyirciyle buluşacak.

Şimdiki ismiyle Max platformuyla geri dönen Behzat Ç, 3. sezonuyla ağustosta tekrardan seyirciyle buluşacak.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan dizi kısa sürede büyük bir fenomene dönüşmüştü. 3. sezon, Canan Ergüder'in canlandırdığı Savcı Esra karakterinin geri dönmesiyle de ayrıca heyecan yaratırken Max platformunun X hesabı üzerinden sürpriz bir hamle geldi.

Max Türkiye sayfası, ağustos ayında yayınlanacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi'nin ilk sahnesini X üzerinden yayınladı.

İşte Behzat Ç'nin 3. sezonundan ilk sahne:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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