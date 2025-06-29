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Sinemacıların Oylarıyla Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belirlendi

Sinemacıların Oylarıyla Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belirlendi

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2025 - 19:04 Son Güncelleme: 29.06.2025 - 19:16

Amerika'nın en prestijli yayınlarından olan The New York Times, sinema dünyasından 500 isme 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sordu. 500 kişinin arasında oyuncular, yönetmenler, yapımcılar gibi sektörün farklı alanlarından isimler yer aldı. Daha önce Bir Zamanlar Anadolu'da ve Uzak gibi filmlerin yer aldığı listede bu kez Türkiye'den herhangi bir yapım yer almadı. 

Gelin, son 25 yılın en iyi filmleri hangileriymiş birlikte bakalım!

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1. Parasite (2019)

1. Parasite (2019)

2019 yapımı filmde geçim sıkıntısı çeken Kim ailesi, zengin Park ailesinin evine birer birer sızarak onlara hizmet etmeye başlar; fakat bu planlı yükseliş, beklenmedik sırlar ve karanlık çatışmalarla kontrolden çıkar. Sosyal sınıf farkını kara mizah ve gerilimle işleyen film, zenginlik ile yoksulluk arasındaki görünmez çizgiyi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Parasite, zekice yazılmış senaryosu ve sürprizlerle dolu anlatımıyla modern toplum eleştirisinin en etkileyici örneklerinden biri hâline gelir.

2. Mulholland Drive (2001)

2. Mulholland Drive (2001)

Genç ve umut dolu bir oyuncu olan Betty, Hollywood’a geldiğinde hafızasını kaybetmiş gizemli bir kadınla yolları kesişir ve birlikte kadının geçmişini çözmeye çalışırlar. Ancak film ilerledikçe gerçeklik ile rüya, kimlik ile yanılsama iç içe geçer; hikâye, bilinçaltının karanlık koridorlarında dolambaçlı bir hâl alır. David Lynch’in sürrealist anlatımıyla örülü Mulholland Drive, hem bir aşk hikayesi hem de Hollywood’un çürümüş yüzüne dair rahatsız edici ve büyüleyici bir sinema deneyimidir.

3. There Will Be Blood (2007)

3. There Will Be Blood (2007)

1900’lerin başında, hırslı bir petrol arayıcısı olan Daniel Plainview, servet ve güç uğruna hem doğayla hem de insanlarla amansız bir mücadeleye girer. Oğlunu bir iş ortağı gibi kullanarak büyüttüğü petrol imparatorluğu, onu giderek daha yalnız, daha acımasız ve ruhen çökmüş bir adama dönüştürür. Paul Thomas Anderson’ın ustalıklı yönetimi ve Daniel Day-Lewis’in etkileyici performansıyla film, hırsın, inancın ve insan doğasının karanlık yüzünü epik bir anlatımla gözler önüne serer.

4. In the Mood for Love (2000)

4. In the Mood for Love (2000)

1960’ların Hong Kong’unda, aynı apartmanda yaşayan Su ve Chow, eşlerinin birbirlerini aldattığını fark ettiklerinde aralarında yavaş yavaş, sessiz ve derin bir bağ oluşur. Birlikte zaman geçirirken duygularını bastırmaya çalışırlar, çünkü ikisi de sadakatin ne demek olduğunu çok iyi bilmektedir. Film, söylenemeyen sözlerle, yarım kalan bakışlarla ve içe işleyen bir müzikle, aşkın en kırılgan ama en güçlü hâlini anlatır; izleyenin kalbinde ince bir sızı bırakır.

5. Moonlight (2016)

5. Moonlight (2016)

Chiron adlı genç bir çocuğun, yoksul bir mahallede geçen zorlu hayatına üç farklı dönemden tanıklık ederiz: çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik. Sessiz, içine kapanık bir çocuk olan Chiron, hem annesiyle yaşadığı problemlerle hem de kendi kimliğini ve cinsel yönelimini keşfetmenin sancısıyla baş etmeye çalışır. Film, sade ama çok güçlü bir dille, sevgiye, kabullenmeye ve kendini bulmaya dair unutulmaz bir hikâye anlatır; izleyenin kalbine dokunur.

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6. No Country For Old Men (2007)

6. No Country For Old Men (2007)

Kaderin acımasızlığıyla örülü bu filmde, çöldeki bir uyuşturucu anlaşması sonrası bulunan bir çanta dolusu para, üç adamın hayatını ölümüne bir kovalamacaya çevirir. Sessiz ama ölümcül bir katilin peşine düştüğü herkes, kaçınılmaz sonla yüzleşir. Yaşlanmakta olan bir şerifin gözünden anlatılan hikâye, şiddetin ve anlam arayışının izini sürer.

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Kalbi kırılan Joel, eski sevgilisi Clementine’i hafızasından sildirmek ister; ama silinen anıların arasında gizli kalan duygular ona oyun oynamaya başlar. Aşkın silinip silinemeyeceğini sorgulayan bu film, bilim kurgu ile romantizmi harmanlayarak kalbe dokunuyor. Unutmak mı daha zor, yoksa hatırlamaya cesaret etmek mi?

8. Get Out (2017)

8. Get Out (2017)

Chris, sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gittiğinde her şey normal gibi görünür; ama zamanla bu ziyaretin arkasındaki karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlar. Irkçılığı tüyler ürpertici bir şekilde ele alan film, sosyal gerilim ve korkuyu zekice birleştiriyor. Gittikçe artan huzursuzluk hissi, izleyeni diken üstünde bırakıyor.

9. Spirited Away (2001)

9. Spirited Away (2001)

Küçük Chihiro, ailesiyle birlikte gittiği terkedilmiş bir lunaparkta kendini büyülü ve tehlikeli bir dünyanın içinde bulur. Ebeveynleri bir lanete uğradığında, Chihiro cesaretini toplayarak onları kurtarmaya çalışır. Masalsı atmosferi, hayal gücü ve derin duygularıyla büyüleyici bir yolculuk sunar.

10. The Social Network (2010)

10. The Social Network (2010)

Facebook’un doğuş hikayesi, dahi bir öğrencinin hırsı, zekâsı ve kırdığı dostluklar üzerinden anlatılıyor. Başarı basamakları tırmanılırken geride kalanlar ve ödenen bedeller hiç de az değil. Soğukkanlı ama etkileyici bir anlatımla, modern çağın en büyük devrimlerinden birinin perde arkası gözler önüne seriliyor.

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11. Mad Max: Fury Road (2015)

11. Mad Max: Fury Road (2015)

Kıyamet sonrası bir çölde, özgürlük için başlatılan çılgın bir kaçış macerası… Max ve Furiosa’nın yolu kesiştiğinde, hem hayatta kalmak hem de insanlığın onurunu korumak için savaşmak zorundadırlar. Nefes kesen aksiyonuyla, tek kelime etmeden çok şey anlatıyor.

12. The Zone of Interest (2023)

12. The Zone of Interest (2023)

Bir Nazi subayı ve ailesi, Auschwitz’in hemen yanında konforlu hayatlarına devam ederken, duvarın öteki tarafındaki dehşet sessizce yankılanır. Film, şiddeti göstermeden vicdanları sarsmayı başarıyor. Sıradanın içindeki kötülüğü tüyler ürpertici bir soğukkanlılıkla anlatıyor.

13. Children of Men (2006)

13. Children of Men (2006)

Gelecekte, insanlar artık çocuk yapamaz hale gelmiştir ve dünya umudunu yitirmiştir. Ancak hamile bir kadın ortaya çıktığında, onun korunması tüm insanlığın kaderi haline gelir. Umutsuzluk içindeki bu distopya, bir çocuğun varlığıyla yeniden nefes almaya başlar.

14. Inglourious Basterds (2009)

14. Inglourious Basterds (2009)

İkinci Dünya Savaşı’nın alternatif bir versiyonunda, bir grup Yahudi asker, Nazi liderlerini ortadan kaldırmak için kana susamış bir plan yapar. Tarantino’nun keskin diyalogları ve sıra dışı şiddetiyle harmanlanan film, tarihsel gerçeklikten saparken eğlenceli bir intikam fantazisine dönüşüyor. Mizah ve gerilim aynı sahnede buluşuyor.

15. City of God (2002)

15. City of God (2002)

Brezilya'nın arka sokaklarında büyüyen iki çocuk, suçun, yoksulluğun ve hayatta kalma mücadelesinin içinde farklı yollar seçer. Birisi gangster olurken diğeri fotoğrafçılıkla kurtuluş arar. Gerçek olaylardan esinlenen bu çarpıcı hikâye, sokakların diliyle anlatılan sert bir hayat dersi sunuyor.

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16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Bir dövüş ustası, emekliye ayrılmak üzereyken kılıcını kaybeder ve genç bir kadınla yolları kesişir. Aşk, sadakat ve özgürlüğün izinde geçen bu hikâye, dövüş sanatlarını adeta bir şiire dönüştürüyor. Görsel zarafeti ve duygusal yoğunluğuyla iz bırakan bir efsane.

17. Brokeback Mountain (2005)

17. Brokeback Mountain (2005)

1960’larda tanışan iki kovboy, dağ başında başlayan bir dostluğu yıllara yayılan gizli bir aşka dönüştürür. Ancak toplumun baskısı ve kendi içlerindeki korkular, bu ilişkiyi yaşamayı neredeyse imkânsız kılar. Sessiz ama derin bir aşk hikâyesi; kırık kalplerin ve yaşanamamış hayatların filmi.

18. Y Tu Mamá También (2001)

18. Y Tu Mamá También (2001)

İki genç erkek, güzel ve gizemli bir kadınla çıktıkları yolculukta, hem kendilerini hem de hayata bakışlarını sorgulamaya başlarlar. Cinsellik, özgürlük ve büyümenin sancıları bir arada işlenir. Yol boyunca değişen manzaralar kadar karakterler de dönüşür.

19. Zodiac (2007)

19. Zodiac (2007)

San Francisco’da terör estiren kimliği belirsiz bir katil, polisleri ve gazetecileri yıllar süren bir takıntının içine sürükler. Gerilim, gösterilen değil gösterilmeyen detaylarda gizli. Takıntının insan psikolojisini nasıl kemirdiğini ustalıkla anlatıyor.

20. The Wolf of Wall Street (2013)

20. The Wolf of Wall Street (2013)

Jordan Belfort, Wall Street’te servet, güç ve çılgınlıkla dolu bir hayat kurar ama her yükselişin bir düşüşü vardır. Partiler, sahtekârlık ve dur durak bilmeyen bir ego… Eğlenceli gibi görünse de bu hikâyenin altında koca bir boşluk yatıyor.

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21. Listenin geri kalanında yer alan filmler şu şekilde:

21. Listenin geri kalanında yer alan filmler şu şekilde:

21. The Royal Tenenbaums 

22. The Grand Budapest Hotel

23. Boyhood 

24. Her 

25. Phantom Thread 

26. Anatomy of a Fall 

27. Adaptation 

28. The Dark Knight 

29. Arrival 

30. Lost in Translation

31. The Departed

32. Bridesmaids

33. A Separation 

34. WALL-E 

35. A Prophet 

36. A Serious Man 

37. Call Me By Your Name

38. Portrait of A Lady on Fire

39. Lady Bird 

40. Yi Yi 

41. Amelie 

42. The Master 

43. Oldboy 

44. Once Upon A Time in Hollywood 

45. Moneyball 

46. ROMA 

47. Almost Famous 

48. The Lives of Others 

49. Before Sunset 

50. Up! 

51. 12 Years A Slave 

52. The Favourite 

53. Borat 

54. Pan’s Labyrinth 

55. Inception 

56. Punch-Drunk Love 

57. Best in Show 

58. Uncut Gems 

59. Toni Erdmann 

60. Whiplash

61. Kill Bill Vol. 1

62. Memento 

63. Little Miss Sunshine 

64. Gone Girl 

65. Oppenheimer 

66. Spotlight 

67. TAR 

68. The Hurt Locker 

69. Under The Skin

70. Let The Right One In 

71. Ocean’s Eleven 

72. Carol 

73. Ratatouille 

74. The Florida Project 

75. Amour 

76. O Brother Where Art Thou 

77. Everything Everywhere All At Once 

78. Aftersun 

79. Tree of Life 

80. Volver 

81. Black Swan 

82. The Act of Killing 

83. Inside Llewyn Davis 

84. Melancholia

85. Anchorman 

86. Past Lives 

87. The Fellowship of the Ring 

88. The Gleaners and I 

89. Interstellar 

90. Frances Ha 

91. Fish Tank 

92. Gladiator 

93. Michael Clayton 

94. Minority Report 

95. The Worst Person in the World 

96. Black Panther 

97. Gravity 

98. Grizzly Man 

99. Memories of A Murder 

100. Superbad

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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