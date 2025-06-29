Sinemacıların Oylarıyla Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belirlendi
Amerika'nın en prestijli yayınlarından olan The New York Times, sinema dünyasından 500 isme 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sordu. 500 kişinin arasında oyuncular, yönetmenler, yapımcılar gibi sektörün farklı alanlarından isimler yer aldı. Daha önce Bir Zamanlar Anadolu'da ve Uzak gibi filmlerin yer aldığı listede bu kez Türkiye'den herhangi bir yapım yer almadı.
Gelin, son 25 yılın en iyi filmleri hangileriymiş birlikte bakalım!
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1. Parasite (2019)
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2. Mulholland Drive (2001)
3. There Will Be Blood (2007)
4. In the Mood for Love (2000)
5. Moonlight (2016)
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6. No Country For Old Men (2007)
7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
8. Get Out (2017)
9. Spirited Away (2001)
10. The Social Network (2010)
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11. Mad Max: Fury Road (2015)
12. The Zone of Interest (2023)
13. Children of Men (2006)
14. Inglourious Basterds (2009)
15. City of God (2002)
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16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
17. Brokeback Mountain (2005)
18. Y Tu Mamá También (2001)
19. Zodiac (2007)
20. The Wolf of Wall Street (2013)
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21. Listenin geri kalanında yer alan filmler şu şekilde:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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