Sinemacıların Oylarıyla Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belirlendi

1900’lerin başında, hırslı bir petrol arayıcısı olan Daniel Plainview, servet ve güç uğruna hem doğayla hem de insanlarla amansız bir mücadeleye girer. Oğlunu bir iş ortağı gibi kullanarak büyüttüğü petrol imparatorluğu, onu giderek daha yalnız, daha acımasız ve ruhen çökmüş bir adama dönüştürür. Paul Thomas Anderson’ın ustalıklı yönetimi ve Daniel Day-Lewis’in etkileyici performansıyla film, hırsın, inancın ve insan doğasının karanlık yüzünü epik bir anlatımla gözler önüne serer.