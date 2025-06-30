Sosyal Medyada Herkesin Konuştuğu 13 Mini Dizi
Sosyal medyada timeline’da sürekli karşılaştığın, arkadaş grubunda spoiler yememek için sessiz kaldığın, her yerde konuşulan o mini dizilerden bahsediyoruz. Az bölüm, çok etki! Hem çerezlik değil hem de aylarca vaktini çalmıyor.
İşte son zamanlarda sosyal medyada gündem olan, hakkında yüzlerce yorum yapılan, Daha önce neden izlemedim ki? dedirten o mini diziler!
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1. Baby Reindeer
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2. One Day
3. Ripley
4. Eric
5. 11.22.63
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6. The Queen's Gambit
7. Fleabag
8. Extraordinary
9. The Haunting of Hill House
10. Gözlerinin Ardında (Behind Her Eyes)
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11. The Penguin
12. Chernobyl
13. Unbelievable
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