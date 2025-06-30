Sosyal Medyada Herkesin Konuştuğu 13 Mini Dizi

Sosyal medyada timeline’da sürekli karşılaştığın, arkadaş grubunda spoiler yememek için sessiz kaldığın, her yerde konuşulan o mini dizilerden bahsediyoruz. Az bölüm, çok etki! Hem çerezlik değil hem de aylarca vaktini çalmıyor.

İşte son zamanlarda sosyal medyada gündem olan, hakkında yüzlerce yorum yapılan, Daha önce neden izlemedim ki? dedirten o mini diziler!