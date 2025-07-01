onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Giray Altınok'tan Prens'te Hasharia'nın Ölüp Ölmediği Konusunda Bomba İpucu

Giray Altınok'tan Prens'te Hasharia'nın Ölüp Ölmediği Konusunda Bomba İpucu

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 12:03

Max platformunda yayınlanan Prens dizisinin sezon finali bölümü seyirciyi resmen şoke etti. Thenio'nun Prens'i nişan alıp Hasharia'yı okla vurduğu bölümde Hasharia'nın ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. Hasharia'nın yaşayacakları yeni sezonda işlenecek olsa da Prens ekibi bir araya geldi ve Hasharia'nın vurulması hakkında konuştu. Giray Altınok, Hasharia'nın vurulması hakkında ne dedi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Max'ın fenomen dizisi Prens, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Max'ın fenomen dizisi Prens, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

3. sezon finali bölümünde seyirciyi neye uğradığını şaşırtan anlar yaşandı. Henüz birkaç bölüm öncesinde Kraliçe Caren'in öldürüldüğü Prens'te daha fazla ölüm olmayacağı düşünülse de sezon finalinde gözyaşları sel oldu.

Prens'i öldürmek isteyen Thenio, bir hışımla okunu fırlattı fakat ok Hasharia'ya geldi. Prens'in kollarında ölmek üzereyken Philippe'i gören Hasharia'nın ölüp ölmediği netleşmese de gitgide daha karamsar bir hal alan dizide seyirci bu ölüme kesin gözüyle bakıyor.

Sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından bir araya gelip sezonu değerlendiren Prens ekibi, Hasharia'nın vurulmasını da konuşmadan geçmedi.

Sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından bir araya gelip sezonu değerlendiren Prens ekibi, Hasharia'nın vurulmasını da konuşmadan geçmedi.

Hasharia'yı canlandıran Derya Pınar Ak, Hasharia'ya çok üzüldüğünü belirtince Giray Altınok, 'Ölmüş sayılmazsın sonuçta defin işlemleri olmadı. O an orada kaldı. Her şey olabilir, daha annen içeride.' diyerek umut vaat eden bir spoiler verdi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

yok be ölmez ya saçmalamayın amk bu bir komedi dizisi dram değil

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.