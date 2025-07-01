Giray Altınok'tan Prens'te Hasharia'nın Ölüp Ölmediği Konusunda Bomba İpucu
Max platformunda yayınlanan Prens dizisinin sezon finali bölümü seyirciyi resmen şoke etti. Thenio'nun Prens'i nişan alıp Hasharia'yı okla vurduğu bölümde Hasharia'nın ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. Hasharia'nın yaşayacakları yeni sezonda işlenecek olsa da Prens ekibi bir araya geldi ve Hasharia'nın vurulması hakkında konuştu. Giray Altınok, Hasharia'nın vurulması hakkında ne dedi?
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Max'ın fenomen dizisi Prens, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
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Sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından bir araya gelip sezonu değerlendiren Prens ekibi, Hasharia'nın vurulmasını da konuşmadan geçmedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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yok be ölmez ya saçmalamayın amk bu bir komedi dizisi dram değil
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