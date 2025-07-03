Çağatay Ulusoy'da Uykusuz Adam Filminde Eşlik Edecek Başrol Adayları Belli Oldu

Ünlü oyuncu, Polat Yağcı’nın Poll Films şirketiyle iki filmlik anlaşma yapmıştı. İlk film olan Uykusuz Adam merakla beklenirken, ünlü oyuncunun partneri merak ediliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy'a eşlik etmesi için teklif götürülen iki isim var. Hafsanur Sancaktutan ile Elçin Sangu'ya Çağatay Ulusoy'la partner olması için teklif götürüldü.