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Çağatay Ulusoy'da Uykusuz Adam Filminde Eşlik Edecek Başrol Adayları Belli Oldu

Çağatay Ulusoy'da Uykusuz Adam Filminde Eşlik Edecek Başrol Adayları Belli Oldu

Çağatay Ulusoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 16:47

Eşref Rüya'yla sevenleriyle buluşan Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'le yakaladığı müthiş uyumla yine göz doldurmayı başardı. En yüksek kaşeye sahip olan oyuncu olarak da bilinen Çağatay Ulusoy'un bu seneki tek projesi Eşref Rüya değil. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uykusuz Adam'la sinemaseverle buluşacak Ulusoy'un filmdeki partneri için iki ünlü isimle görüşülüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 2024-2025 sezonunda Eşref Rüya ile ekranlara döndü.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 2024-2025 sezonunda Eşref Rüya ile ekranlara döndü.

Bölüm başı aldığı ücretlerle konuşulan oyuncu Demet Özdemir'le de büyük bir uyum yakalayınca dizi, sezonun en sevilen yapımlarından biri oldu. TV ekranlarında yakaladığı başarının yanı sıra, YouTube'da yayınlanan bölümleriyle dizi rekor kırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ay sonunda çekimleri başlaması planlanan Uykusuz Adam'a hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ay sonunda çekimleri başlaması planlanan Uykusuz Adam'a hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Polat Yağcı’nın Poll Films şirketiyle iki filmlik anlaşma yapmıştı. İlk film olan Uykusuz Adam merakla beklenirken, ünlü oyuncunun partneri merak ediliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy'a eşlik etmesi için teklif götürülen iki isim var. Hafsanur Sancaktutan ile Elçin Sangu'ya Çağatay Ulusoy'la partner olması için teklif götürüldü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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