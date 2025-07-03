Çağatay Ulusoy'da Uykusuz Adam Filminde Eşlik Edecek Başrol Adayları Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Eşref Rüya'yla sevenleriyle buluşan Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'le yakaladığı müthiş uyumla yine göz doldurmayı başardı. En yüksek kaşeye sahip olan oyuncu olarak da bilinen Çağatay Ulusoy'un bu seneki tek projesi Eşref Rüya değil. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uykusuz Adam'la sinemaseverle buluşacak Ulusoy'un filmdeki partneri için iki ünlü isimle görüşülüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 2024-2025 sezonunda Eşref Rüya ile ekranlara döndü.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ay sonunda çekimleri başlaması planlanan Uykusuz Adam'a hazırlanıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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