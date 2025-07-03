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Prens'in Bir Kez Daha İzleyenleri Şoktan Şoka Sürükleyen Sezon Finaline Gelen Hem Üzgün Hem Kızgın Yorumlar

Prens'in Bir Kez Daha İzleyenleri Şoktan Şoka Sürükleyen Sezon Finaline Gelen Hem Üzgün Hem Kızgın Yorumlar

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 13:22

En başından uyaralım, Prens'in 3. sezonuyla ilgili kritik bilgiler yer alacak içeriğimizde SPOILER yemek istemeyenleri lütfen pistten dışarı alalım.

Şimdi, izleyenlerle yalnız kaldıysak gıybetimize devam edebiliriz. Prens yine müthiş bir ters köşeyle baş başa bıraktı bizi. Geçtiğimiz sezon Hasharia'yla düğününde öldürülen Philippe'ten sonra, bu kez de Thenio'nun okla vurduğu Hasharia herkesi dehşete düşürdü. Tabii ki bir komedi dizisi için bu yaşananlar izleyicileri epey üzdü.

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Yukarıda yazdığımızı görmediyseniz diye tekrar uyaralım; bu içerik başlı başına spoiler içerir!

Yukarıda yazdığımızı görmediyseniz diye tekrar uyaralım; bu içerik başlı başına spoiler içerir!

Sonra ben görmedim, ben duymadım, neden bunları söyledin demeyin... 

Prens'in üçüncü sezonunu da geride bıraktık. Osmanlı'ya kadar gittiğimiz bu sezon yine o kadar güzeldi ki hayran kaldık. Tabii final anına kadar!

Venedik Kraliçesi'nin Thenio ve Prens'in annesi çıkması sezonun sürprizlerinden biriydi.

Venedik Kraliçesi'nin Thenio ve Prens'in annesi çıkması sezonun sürprizlerinden biriydi.

Prens, Hasharia, Elçin Sangun ve diğerleri Prens'e kurulan hain tuzaktan kaçarken geride Thenio'yu bırakınca, Thenio her şeyi yanlış anladı. Prens, Osmanlı İmparatorluğu tarafında yer alırken; Venedik'in Macarlarla anlaşmasıyla aile bölünmüş oldu.

Macarlara desteğini açıklamayan Kuzey Kraliçesi Caren, Macar Kraliçesi tarafından öldürtüldü. Savaşta karşılaşmalarının ardından Prens'i vurmayı hedefleyen Thenio okunu atınca Hasharia'ya geldi. Vurulan Hasharia, karşısında kendisini çağıran Philippe'i gördü ve sezon bitti.

Tabii izleyiciler de yeniden şok oldu!

Tabii izleyiciler de yeniden şok oldu!
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Krizi fırsata çevirenler oldu.

Krizi fırsata çevirenler oldu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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