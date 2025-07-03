Prens'in Bir Kez Daha İzleyenleri Şoktan Şoka Sürükleyen Sezon Finaline Gelen Hem Üzgün Hem Kızgın Yorumlar
En başından uyaralım, Prens'in 3. sezonuyla ilgili kritik bilgiler yer alacak içeriğimizde SPOILER yemek istemeyenleri lütfen pistten dışarı alalım.
Şimdi, izleyenlerle yalnız kaldıysak gıybetimize devam edebiliriz. Prens yine müthiş bir ters köşeyle baş başa bıraktı bizi. Geçtiğimiz sezon Hasharia'yla düğününde öldürülen Philippe'ten sonra, bu kez de Thenio'nun okla vurduğu Hasharia herkesi dehşete düşürdü. Tabii ki bir komedi dizisi için bu yaşananlar izleyicileri epey üzdü.
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Yukarıda yazdığımızı görmediyseniz diye tekrar uyaralım; bu içerik başlı başına spoiler içerir!
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Venedik Kraliçesi'nin Thenio ve Prens'in annesi çıkması sezonun sürprizlerinden biriydi.
Tabii izleyiciler de yeniden şok oldu!
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Krizi fırsata çevirenler oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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