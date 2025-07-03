Organize İşler Dizisine Eski Kadrodan Bomba İsim Dahil Oldu!
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı rolle yer alacağı diziye eski kadrodan sürpriz bir oyuncu da dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp rol aldığı Organize İşler film serisi, Türk sinemasının en sevilen işlerinin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda Asım'ın kızını canlandıran Bensu Soral, diziyle beraber geri dönecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın