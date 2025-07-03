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Organize İşler Dizisine Eski Kadrodan Bomba İsim Dahil Oldu!

Organize İşler Dizisine Eski Kadrodan Bomba İsim Dahil Oldu!

Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 08:39

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı rolle yer alacağı diziye eski kadrodan sürpriz bir oyuncu da dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yılmaz Erdoğan'ın yazıp rol aldığı Organize İşler film serisi, Türk sinemasının en sevilen işlerinin başında geliyor.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp rol aldığı Organize İşler film serisi, Türk sinemasının en sevilen işlerinin başında geliyor.

2005 yapımı filmin ardından 2019'da Organize İşler: Sazan Sarmalı'yla geri dönen seri, şimdilerde Netflix için dizi olma hazırlığında!

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminden Kıvanç Tatlıtuğ'un rol alacağı bilinen yeni diziye eski kadrodan başka hangi isimlerin dahil olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş bombayı patlattı!

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda Asım'ın kızını canlandıran Bensu Soral, diziyle beraber geri dönecek.

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda Asım'ın kızını canlandıran Bensu Soral, diziyle beraber geri dönecek.

8 bölümlük Netflix dizisinin çekimleri eylül ayında ve Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliğinde başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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