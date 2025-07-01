Gönül Dağı'nın Hüseyin'i TRT Tabii'nin Yeni Dizisi Temiz Para'nın Kadrosuna Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Yönetmen koltuğuna Hakan Algül’ün oturacağı 10 bölümlük TRT Tabii dizisi Temiz Para'yla ilgili gelişmeler sürüyor. Bugün sete çıkan diziye Gönül Dağı'nın Hüseyin'i de dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT Tabii'nin yeni dizisi Temiz Para'nın hazırlıkları sürüyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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