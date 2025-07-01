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Gönül Dağı'nın Hüseyin'i TRT Tabii'nin Yeni Dizisi Temiz Para'nın Kadrosuna Katıldı!

Gönül Dağı'nın Hüseyin'i TRT Tabii'nin Yeni Dizisi Temiz Para'nın Kadrosuna Katıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2025 - 18:54

Yönetmen koltuğuna Hakan Algül’ün oturacağı 10 bölümlük TRT Tabii dizisi Temiz Para'yla ilgili gelişmeler sürüyor. Bugün sete çıkan diziye Gönül Dağı'nın Hüseyin'i de dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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TRT Tabii'nin yeni dizisi Temiz Para'nın hazırlıkları sürüyor.

TRT Tabii'nin yeni dizisi Temiz Para'nın hazırlıkları sürüyor.

Bugün sete çıkması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı dizide Safa Sarı “Soner”, Ümit Beste Kargın “Başak”, Damla Sönmez “Hande”, Saygın Soysal “Fatih”, Özge Özder “Aslı Tan” ve “Özlem Tokaslan “Ayla”yı canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Gönül Dağı'nda Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk, Temiz Para'nın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide Halil karakterine hayat verecek. Halil, Fatih’in yanında çalıştığı, sessiz ve güçlü bir mafya babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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