Aile Saadeti'nde Evlenmesi İstenen Kürşat Demir, Prens'te Canlandırdığı Philippe'le Konuya Cevap Verdi!

Baştan uyaralım, henüz Prens dizisinin ikinci sezonunu izlemediysen bu içerik ağır SPOILER içerir!

İzleyenlerle yolumuza devam ediyorsak hemen konuya girelim... Prens dizisinde Philippe karakterine hayat veren Kürşat Demir, şimdilerde ATV'de yayınlanan Aile Saadeti'nde rol alıyor. 'Doberman' Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu her ne kadar yeni rolüyle sevilse de biz onu Prens'in Philippe'i olarak bildik, öyle benimsedik. O da bu rolün etkisinden çıkamamış olacak ki, kendisine gelen Aile Saadeti'nde evlenmesi için yapılan yoruma, yine Philippe'e gönderme yaparak cevap verdi.