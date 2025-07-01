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Aile Saadeti'nde Evlenmesi İstenen Kürşat Demir, Prens'te Canlandırdığı Philippe'le Konuya Cevap Verdi!

Aile Saadeti'nde Evlenmesi İstenen Kürşat Demir, Prens'te Canlandırdığı Philippe'le Konuya Cevap Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2025 - 21:49

Baştan uyaralım, henüz Prens dizisinin ikinci sezonunu izlemediysen bu içerik ağır SPOILER içerir!

İzleyenlerle yolumuza devam ediyorsak hemen konuya girelim... Prens dizisinde Philippe karakterine hayat veren Kürşat Demir, şimdilerde ATV'de yayınlanan Aile Saadeti'nde rol alıyor. 'Doberman' Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu her ne kadar yeni rolüyle sevilse de biz onu Prens'in Philippe'i olarak bildik, öyle benimsedik. O da bu rolün etkisinden çıkamamış olacak ki, kendisine gelen Aile Saadeti'nde evlenmesi için yapılan yoruma, yine Philippe'e gönderme yaparak cevap verdi.

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Bir kez daha spoiler uyarısı geçelim: Bu kısımda Prens'in ikinci sezonuyla ilgili bazı acı gerçekler açıklanacak...

Bir kez daha spoiler uyarısı geçelim: Bu kısımda Prens'in ikinci sezonuyla ilgili bazı acı gerçekler açıklanacak...

Prens dizisinde canlandırdığı Philippe karakteriyle fazlasıyla sevilen Kürşat Demir, aslında hepimize X hesabından yaptığı paylaşımla çok önceden 'aşkından ölüyor' diyerek spoiler vermiş. Ne yazık ki Hasharia'ya tam kavuşacak derken biricik Philippe'imiz düğününde öldürülmüştü.

Ünlü oyuncu Kürşat Demir, biz Philippe'in etkisinden çıkamamışken ATV'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde 'Doberman' Selim'i canlandırmaya başladı.

Ünlü oyuncu Kürşat Demir, biz Philippe'in etkisinden çıkamamışken ATV'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde 'Doberman' Selim'i canlandırmaya başladı.

Üstelik Prens'in üçüncü sezonunda da kendisiyle ilgili bir sürpriz yaşanmıştı... Neyse, gelelim konumuza... Bir X kullanıcısı, Kürşat Demir'in Aile Saadeti'nde canlandırdığı Selim karakterinin Maya ile evlenmesini istedi.

O özel isteği buradan görebilirsiniz:

Kürşat Demir de Philippe'e gönderme yaparak evlilik ve düğün işlerine temkinli yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Kürşat Demir de Philippe'e gönderme yaparak evlilik ve düğün işlerine temkinli yaklaşmak gerektiğini söyledi.
twitter.com

Biz de Philippe'i çok özledik ama artık önümüze bakma zamanı geldi sanki. Yine de yeri ayrı tabii.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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