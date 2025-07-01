Aile Saadeti'nde Evlenmesi İstenen Kürşat Demir, Prens'te Canlandırdığı Philippe'le Konuya Cevap Verdi!
Baştan uyaralım, henüz Prens dizisinin ikinci sezonunu izlemediysen bu içerik ağır SPOILER içerir!
İzleyenlerle yolumuza devam ediyorsak hemen konuya girelim... Prens dizisinde Philippe karakterine hayat veren Kürşat Demir, şimdilerde ATV'de yayınlanan Aile Saadeti'nde rol alıyor. 'Doberman' Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu her ne kadar yeni rolüyle sevilse de biz onu Prens'in Philippe'i olarak bildik, öyle benimsedik. O da bu rolün etkisinden çıkamamış olacak ki, kendisine gelen Aile Saadeti'nde evlenmesi için yapılan yoruma, yine Philippe'e gönderme yaparak cevap verdi.
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Bir kez daha spoiler uyarısı geçelim: Bu kısımda Prens'in ikinci sezonuyla ilgili bazı acı gerçekler açıklanacak...
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Ünlü oyuncu Kürşat Demir, biz Philippe'in etkisinden çıkamamışken ATV'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde 'Doberman' Selim'i canlandırmaya başladı.
O özel isteği buradan görebilirsiniz:
Kürşat Demir de Philippe'e gönderme yaparak evlilik ve düğün işlerine temkinli yaklaşmak gerektiğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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