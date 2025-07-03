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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11 Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu!

Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11 Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 14:15

Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz karakteri Dominic 'Dom' Toretto'yu canlandıran Vin Diesel, serinin 11. filmi için açıklamalarda bulundu. Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11'in çekimleri için yapım şirketinden 3 farklı istekte bulunduğunu açıkladı.

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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

57 yaşındaki ünlü aksiyon filmi aktörü, Hızlı ve Öfkeli serisindeki Dominic 'Dom' Toretto'yu canlandırıyordu.

Hızlı ve Öfkeli 11 için stüdyoyla konuştuğunu belirten Vin Diesel, stüdyodan istediği üç şartı hayranlarına açıkladı.

Brian O'Conner'ı geri istiyor!

Brian O'Conner'ı geri istiyor!

'Stüdyo bana 'Vin, 'Hızlı ve Öfkeli' finalini Nisan 2027'de yapabilir miyiz?' diye sordu. Ben de onlara 'üç şartla' dedim. Birincisi, filmi Los Angeles'a geri getiriyoruz! İkincisi, araba kültürüne, sokak yarışlarına geri getiriyoruz! Üçüncüsü, Dom ve Brian O'Conner'ın yeniden bir araya gelmesiydi.' 

2013'te vefat eden Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner'ın seriye nasıl geri döneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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