Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11 Hakkında Yaptığı Açıklamalarla Gündem Oldu!
Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz karakteri Dominic 'Dom' Toretto'yu canlandıran Vin Diesel, serinin 11. filmi için açıklamalarda bulundu. Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11'in çekimleri için yapım şirketinden 3 farklı istekte bulunduğunu açıkladı.
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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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