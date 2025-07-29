Özüne Sözüne Döndü: Bir Ay İçinde Girmediği Kılık Kalmayan Kubilay Aka'dan Yeni İmaj!
Yaklaşık 15 gün önce sakal ve bıyıklarını komple kesen ve tertemiz yüzlü bir delikanlı olan ünlü oyuncu Kubilay Aka, bu ay kaçıncı olduğunu sayamadığımız bir şekilde yine ve yeniden imaj yeniledi!
Gelin, detaylara beraber bakalım...
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En son İnci Taneleri'nde izlediğimiz ünlü oyuncu Kubilay Aka, özellikle bu sene magazinin en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz!
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Önce saçlarını yanlardan kazıttı. Sonra orijinal saç rengine geri döndü. 17 Temmuz'da ise köfteci Kubilay olarak karşımıza çıktı!
Geçtiğimiz dakikalarda "Ay bitmedi ben de bitmedim" demeye karar veren Kubilay Aka, Temmuz ayının bitmesine iki gün kala bilmem kaçıncı imaj değişikliğine gitti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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