Koca Gibi Koca: Rafet El Roman'ın Karesine Sızan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bakın Ne Yaparken Yakalandı?
Kızıyla Monako tatiline çıkan Rafet El Roman, çektirdiği fotoğraflara bakarken arkaya sızan ikiliyi görünce şoke oldu!
Aynı anda Monako'da olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hiç farkında olmadan Rafet El Roman'ın kızının kadrajına takıldı. O sırada ne yaptıkları fark edilen ikili kahkaha attırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😂
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2017'den bu yana evli olan, iki de dünya tatlısı oğlu olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, magazinde en çok konuştuğumuz aşkların başında yer alıyor.
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Fakat geçtiğimiz saatlerde kırk yılda bir anca yaşanacak bir şey yaşandı. Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.
Buraya kadar her şey hoş! Fakat Rafet El Roman'ın romantikliğinin yanında dikkat çeken bir detay daha oldu bu tesadüfle ilgili!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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