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Koca Gibi Koca: Rafet El Roman'ın Karesine Sızan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bakın Ne Yaparken Yakalandı?

Koca Gibi Koca: Rafet El Roman'ın Karesine Sızan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bakın Ne Yaparken Yakalandı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2025 - 23:24

Kızıyla Monako tatiline çıkan Rafet El Roman, çektirdiği fotoğraflara bakarken arkaya sızan ikiliyi görünce şoke oldu! 

Aynı anda Monako'da olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hiç farkında olmadan Rafet El Roman'ın kızının kadrajına takıldı. O sırada ne yaptıkları fark edilen ikili kahkaha attırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😂

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2017'den bu yana evli olan, iki de dünya tatlısı oğlu olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, magazinde en çok konuştuğumuz aşkların başında yer alıyor.

2017'den bu yana evli olan, iki de dünya tatlısı oğlu olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, magazinde en çok konuştuğumuz aşkların başında yer alıyor.

Başlarda ayrı ayrı oyunculuk performansıyla konuşulan ve oldukça da beğenilen Özçivitler, şimdilerde bir örnek kıyafetleri, evlerindeki tuhaf detaylar, bir senede her bir aile üyesi için en az beş kez kutladıkları doğum günleri ve rüküşlükte tavan yapmış tarzlarıyla dikkat çekiyor. 

Sık sık gündem olan ikiliyi, en son Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan şok ayrılık kararı üzerine büründüğü yeni imajıyla konuşmuştuk. 

Sinek kaydı tıraş olan Burak Özçivit'in yeni imajı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da yerin dibine sokuldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat geçtiğimiz saatlerde kırk yılda bir anca yaşanacak bir şey yaşandı. Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.

Fakat geçtiğimiz saatlerde kırk yılda bir anca yaşanacak bir şey yaşandı. Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.

Kızlarıyla tatile çıkan Rafet El Roman kaldırımda poz verirken hemen arkasında kadraja yansıyan ikilinin Fahriye ve Burak olduğundan habersizdi. Ancak fotoğraflara bakmak için telefonunu eline aldığında, arkada duranların ünlü çift olduğunu fark etti ve o pozu Instagram hesabında, 

'Monako'nun sokaklarında gezerken kızımın kadrajına sızan mükemmel tesadüf! Yılların ve gerçek sevginin ışıltısı yansımış anımıza... Fahriye ve Burak!' notunu düşerek paylaştı.

Buraya kadar her şey hoş! Fakat Rafet El Roman'ın romantikliğinin yanında dikkat çeken bir detay daha oldu bu tesadüfle ilgili!

Buraya kadar her şey hoş! Fakat Rafet El Roman'ın romantikliğinin yanında dikkat çeken bir detay daha oldu bu tesadüfle ilgili!

Rafet El Roman'ın kızının kadrajına yakalandığından habersiz Burak Özçivit'in, biricik eşi Fahriye'nin sözünden çıkmadığı ve kocalık görevini yerine getirdiği fark edildi. 

Rafet El Roman fotoğrafını kızına çektirirken, Fahriye de muhtemelen birkaç gün içerisinde göreceğimiz Monako dump'ına ekleyeceği fotoğraflarını kocasına çektiriyordu! 

Koca gibi koca valla ne diyelim! Karısının iki güzel pozunu çekerken söylenenlere gelsin... 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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