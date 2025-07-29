Koca Gibi Koca: Rafet El Roman'ın Karesine Sızan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bakın Ne Yaparken Yakalandı?

Başlarda ayrı ayrı oyunculuk performansıyla konuşulan ve oldukça da beğenilen Özçivitler, şimdilerde bir örnek kıyafetleri, evlerindeki tuhaf detaylar, bir senede her bir aile üyesi için en az beş kez kutladıkları doğum günleri ve rüküşlükte tavan yapmış tarzlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık gündem olan ikiliyi, en son Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan şok ayrılık kararı üzerine büründüğü yeni imajıyla konuşmuştuk.

Sinek kaydı tıraş olan Burak Özçivit'in yeni imajı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da yerin dibine sokuldu.