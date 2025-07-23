Tanımak İmkansız: Diziyle Beraber Bıyık ve Sakallarına da Veda Eden Burak Özçivit'ten Yeni İmajıyla Yeni Poz!
6 sezondur başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Özçivit, soluğu berberde almış ve oldukça uzun sakallarını kısalttırmıştı.
İmaj değişikliğine seviye atlatmaya karar veren Özçivit bu sefer damat tıraşı oldu! Bıyık ve sakallarına komple vedan eden Özçivit'in yeni imajı dillere düşmekten kurtulamadı...
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Belki denk gelmişsinizdir, 6 sezondur reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın Osman'ını oynayan Burak Özçivit, birkaç gündür "başrol kriziyle" gündemin göbeğinde oturuyor.
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Kuruluş Osman'a resti çeken Burak Özçivit daha da köklü değişiklikler yapmaya karar verdi. Vitesi artırdı ve bu sefer sakal ve bıyıklarına komple veda etti!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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