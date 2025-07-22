Resmen Biblo Bebek: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Minik Bebeği Atlas'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Ünlü çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat geçtiğimiz saatlerde Bodrum tatilinde görüntülendi. Ocak ayında kucaklarına aldıkları oğulları Atlas'ın yüzünü bugüne dek göstermeyen çiftin bebeğinin yüzü ilk kez gözüktü!
Atlas, yakışıklılığıyla mest etti 🧿
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Magazinde sevdiğimiz birçok çift var ve hiç şüphesiz Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat da bu "sevilen ünlü çiftler" listesi içinde yer alıyor!
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Son bir senedir de daha önce hiç olmadıkları kadar aktifler üstelik!
O günden bu yana Cansel Elçin'i de Zeynep Tuğçe Bayat'ı da hep minik oğullarıyla gördük! Özellikle Cansel Elçin'in oğluna düşkünlüğü hayran bırakmıştı hatta!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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