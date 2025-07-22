Resmen Biblo Bebek: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Minik Bebeği Atlas'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Bebeğin yüzü bugüne dek hep saklıydı. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ocaktan bu yana pek çok aile fotoğrafı paylaştıysa da minik Atlas'ın yüzünü görmek henüz nasip olmamıştı!

Çekirdek aile geçtiğimiz saatlerde tatilde görüntülendi! Böylelikle Atlas bebeğin yüzünü de ilk kez görmüş olduk! Görür görmez de eridik açıkçası... Atlas'ın yakışıklılığı bizi bizden aldı. 41 kere maşallah diyelim, şahane bir aile oldunuz🧿