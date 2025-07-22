onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Biblo Bebek: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Minik Bebeği Atlas'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Resmen Biblo Bebek: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Minik Bebeği Atlas'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2025 - 23:33

Ünlü çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat geçtiğimiz saatlerde Bodrum tatilinde görüntülendi. Ocak ayında kucaklarına aldıkları oğulları Atlas'ın yüzünü bugüne dek göstermeyen çiftin bebeğinin yüzü ilk kez gözüktü!

Atlas, yakışıklılığıyla mest etti 🧿

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazinde sevdiğimiz birçok çift var ve hiç şüphesiz Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat da bu "sevilen ünlü çiftler" listesi içinde yer alıyor!

Magazinde sevdiğimiz birçok çift var ve hiç şüphesiz Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat da bu "sevilen ünlü çiftler" listesi içinde yer alıyor!

Hatırla Sevgili'yle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde de Vicdansız isimli yeni dizide rol alan Cansel Elçin ile en son ortalığı kasıp kavuran Prens dizisinde 'Caren' rolünde izlediğimiz Zeynep Tuğçe Bayat'ı mutlaka tanırsınız. 

2020 yılından bu yana evli olan meslektaşlar, senelerdir aşkını gözümüzün önünde yaşayan, oldukça da tatlı bir çift olarak ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Son bir senedir de daha önce hiç olmadıkları kadar aktifler üstelik!

Son bir senedir de daha önce hiç olmadıkları kadar aktifler üstelik!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan çiftimiz, geçtiğimiz Ağustos ayında bir bebek beklediklerini duyurmuştu belki hatırlarsınız.

Bebek haberinden kısa bir süre sonra, ilk çocuklarının erkek olacağını duyurmuş, doğmamış oğullarına Instagram hesabı açtıkları için de dikkat çekmişlerdi. 

Atlas ismini verdikleri bebekleri 31 Ocak 2025'te aramıza katıldı! ❤️

O günden bu yana Cansel Elçin'i de Zeynep Tuğçe Bayat'ı da hep minik oğullarıyla gördük! Özellikle Cansel Elçin'in oğluna düşkünlüğü hayran bırakmıştı hatta!

O günden bu yana Cansel Elçin'i de Zeynep Tuğçe Bayat'ı da hep minik oğullarıyla gördük! Özellikle Cansel Elçin'in oğluna düşkünlüğü hayran bırakmıştı hatta!

Bebeğin yüzü bugüne dek hep saklıydı. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ocaktan bu yana pek çok aile fotoğrafı paylaştıysa da minik Atlas'ın yüzünü görmek henüz nasip olmamıştı!

Çekirdek aile geçtiğimiz saatlerde tatilde görüntülendi! Böylelikle Atlas bebeğin yüzünü de ilk kez görmüş olduk! Görür görmez de eridik açıkçası... Atlas'ın yakışıklılığı bizi bizden aldı. 41 kere maşallah diyelim, şahane bir aile oldunuz🧿

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın