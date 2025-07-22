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Sinirleri Bozuldu: Hamburger Sipariş Eden Enis Arıkan Umduğunu Değil Bulduğunu Yemek Zorunda Kaldı!

Sinirleri Bozuldu: Hamburger Sipariş Eden Enis Arıkan Umduğunu Değil Bulduğunu Yemek Zorunda Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2025 - 22:45

Bu yaz sosyal medyayı eskisine kıyasla çok daha aktif kullanan Enis Arıkan, hamburger siparişiyle yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

Evine gelen siparişle yıkılan Enis Arıkan, restorana isyan ederken güldürdü!

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Sempatik halleri ve tavırlarıyla gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Enis Arıkan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Sempatik halleri ve tavırlarıyla gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Enis Arıkan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Password programının sunucu koltuğunda eski dostu Şebnem Bozoklu ile oturan Enis Arıkan, geçtiğimiz ay imaj değişikliğiyle gündeme oturmuştu hatırlarsanız...

Yıllar önce peruk kullandığını söyleyen ve bunca senedir peruksuz görmediğimiz Enis Arıkan, saç protezini çıkarmış, 'doğal' haliyle karşımıza çıkmıştı!

Enis Arıkan'ın yeni halini ilk etapta yadırgasak da fazlasıyla hızlı alıştık!

Enis Arıkan'ın yeni halini ilk etapta yadırgasak da fazlasıyla hızlı alıştık!

O kadar ki bunca sene yana yatırdığı 'gür' peruğuna hiç gerek yokmuş, onu anladık. Halinden pek bir memnun olan Enis Arıkan, bu yaz düzenli olarak yeğeniyle çektiği videoları paylaşmaya, sosyal medyayı her zamankinden çok daha aktif kullanmaya başlamıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde de hikayesinde paylaştığı sipariş hadisesiyle gözleri üzerine çekti!

Canı hamburger çeken Enis Arıkan, gelen siparişi görünce resmen yıkıldı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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