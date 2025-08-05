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Kuruluş Osman'a Rest Çeken Burak Özçivit'in Kurdele Kesmek İçin 200 Bin Dolar Aldığı İddiası Tepki Çekti!

Kuruluş Osman'a Rest Çeken Burak Özçivit'in Kurdele Kesmek İçin 200 Bin Dolar Aldığı İddiası Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 15:06

6 sezon boyunca Osman Bey karakteriyle ekranlara damga vuran Burak Özçivit, “Kuruluş Osman” dizisinden resmen ayrıldı. Ayrılığın perde arkasında bölüm başı istediği 4 milyon TL’lik ücret olduğu konuşulurken, yurt dışında kazandığı paralar da gündeme bomba gibi düştü!

2. sayfa'nın haberine göre Burak Özçivit'in Mayıs ayında Kazakistan'da katıldığı bir törende kurdele kesmek için 200 bin dolar aldığı iddia edildi.

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2019 yılından beri Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, atv ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin altı sezonunda dizinin en önemli simalarından biri olmuştu.

2019 yılından beri Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, atv ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin altı sezonunda dizinin en önemli simalarından biri olmuştu.

Ancak 2025 yazında kamuoyunu şaşırtan bir gelişme yaşandı: Özçivit, 7. sezonda projede yer almayacağını duyurdu.

Türk medyasında geniş yer bulan haberlere göre, Burak Özçivit ile yapımcı Mehmet Bozdağ arasında ciddi bir ücret anlaşmazlığı yaşandı. Özçivit’in yeni sezon için bölüm başına talep ettiği iddia edilen 4 milyon TL’lik ücret yapım tarafından kabul edilmedi.

Başrolde Osman Bey karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Burak Özçivit diziye veda etti. Yerine ise genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu geldi!

Başrolde Osman Bey karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Burak Özçivit diziye veda etti. Yerine ise genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu geldi!

Burak Özçivit’in ayrılığıyla birlikte dizi büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Osman Bey’in hikayesi son buldu; yerine oğlu Orhan Gazi’nin dönemini konu alan “Yükseliş Orhan” başlıyor. Yeni başrol ise sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu.

Şimdilerde diziden ayrılması ve imaj değişikliğiyle gündeme gelen isim geçtiğimiz sezon mal varlığıyla çok konuşulmuştu. Burak Özçivit’in gayrimenkul servetinin 1 milyar TL sınırını aştığı iddia ediliyordu.

Bölüm ücretini beğenmeyen Burak Özçivit'in Kazakistan'da bir kurdeleyi kesmek için 200 bin dolar aldığı iddiası gündeme oturdu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kadir DOĞAN

Olm salak mısınız siz? Adam reklam yüzü tabi ki alacak o paraları. Adam güvenilir kişi olma imajını satıyor. Sonuna kadar hakkıdır.

rcpbyrm

abi bir menüyü alabilir myiz , fiyatlara önden bir baksak ?

futboltopu20

😡😡😡😡