Kuruluş Osman'a Rest Çeken Burak Özçivit'in Kurdele Kesmek İçin 200 Bin Dolar Aldığı İddiası Tepki Çekti!
6 sezon boyunca Osman Bey karakteriyle ekranlara damga vuran Burak Özçivit, “Kuruluş Osman” dizisinden resmen ayrıldı. Ayrılığın perde arkasında bölüm başı istediği 4 milyon TL’lik ücret olduğu konuşulurken, yurt dışında kazandığı paralar da gündeme bomba gibi düştü!
2. sayfa'nın haberine göre Burak Özçivit'in Mayıs ayında Kazakistan'da katıldığı bir törende kurdele kesmek için 200 bin dolar aldığı iddia edildi.
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2019 yılından beri Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, atv ekranlarında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin altı sezonunda dizinin en önemli simalarından biri olmuştu.
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Başrolde Osman Bey karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Burak Özçivit diziye veda etti. Yerine ise genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu geldi!
Bölüm ücretini beğenmeyen Burak Özçivit'in Kazakistan'da bir kurdeleyi kesmek için 200 bin dolar aldığı iddiası gündeme oturdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Olm salak mısınız siz? Adam reklam yüzü tabi ki alacak o paraları. Adam güvenilir kişi olma imajını satıyor. Sonuna kadar hakkıdır.
abi bir menüyü alabilir myiz , fiyatlara önden bir baksak ?
😡😡😡😡