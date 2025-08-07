onedio
Mavi Okul Önlükleriyle İsmail YK'nın Bas Gaza'sını Söyleyen Küçük Çocukların Son Hali Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
07.08.2025 - 16:17

Bir dönem mavi okul önlükleriyle kara tahtanın önünde İsmail YK'nın 'Bas Gaza'sını söyleyen iki küçük erkek çocuğu vardı hani... Son zamanlarda geçmişte kalmış fakat fenomen olmuş isimleri bulup röportaj yaptığı içerikleriyle meşhur Gizem Bilgin, bu sefer de 'Bas Gaza'yı söylerken müthiş bir performans sergileyen küçük çocukları buldu! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNBbY7VInUh/
İsmail YK'nın 2008 yılında çıkan "Bas Gaza" şarkısını bilmeyen yoktur!

O döneme damgasını vuran 'Bas Gaza', milyonlara hitap etmiş, bir şekilde dönemin en hit şarkılarından biri haline gelmişti. 

Tam da o dönemde her yerde dönen, herkesi de güldüren bir video ortaya çıkmıştı. İki küçük erkek çocuğu, mavi okul önlükleriyle, kara tahtanın önünde 'Bas Gaza' söylerken adeta kendinden geçmiş, müthiş bir performans sergileyerek hafızalara kazınmıştı.

Sosyal medyada sık sık vakit geçirenlerdenseniz, içerik üreticisi @gizembilig kullanıcı isimli, Gizem Bilgin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Son zamanlarda, geçmişte fenomen olmuş, şimdilerde ise ortadan kaybolmuş isimleri bulup onlarla röportaj yapan Gizem Bilgin, içerikleriyle büyük dikkat çekiyor. 

Bu sefer de o zamanında hafızamıza kazınmış mavi önlüklü çocukları bulmuş kendisi! Onur Gümüş ve Mehmet Altunbaş koca koca adamlar olmuş, dansa da hala devam ediyormuş!

İşte o röportaj:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
