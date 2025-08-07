Mavi Okul Önlükleriyle İsmail YK'nın Bas Gaza'sını Söyleyen Küçük Çocukların Son Hali Ortaya Çıktı
Bir dönem mavi okul önlükleriyle kara tahtanın önünde İsmail YK'nın 'Bas Gaza'sını söyleyen iki küçük erkek çocuğu vardı hani... Son zamanlarda geçmişte kalmış fakat fenomen olmuş isimleri bulup röportaj yaptığı içerikleriyle meşhur Gizem Bilgin, bu sefer de 'Bas Gaza'yı söylerken müthiş bir performans sergileyen küçük çocukları buldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İsmail YK'nın 2008 yılında çıkan "Bas Gaza" şarkısını bilmeyen yoktur!
Sosyal medyada sık sık vakit geçirenlerdenseniz, içerik üreticisi @gizembilig kullanıcı isimli, Gizem Bilgin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
İşte o röportaj:
