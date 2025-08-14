Kaynanasından Gördüğü Şiddeti Anlatan Eşi Samar Dadgar'a Dava Açılacağını Öğrenen Özcan Deniz'den Sert Rest!

Birkaç ay önce annesi de dahil olmak üzere tüm ailesini sildiğini söyleyen Özcan Deniz, annesi ve abisinin kendisinden çaldığı 40 sene için 40 ayrı mesaj paylaşmıştı.

Bunun üzerine annesinin ve kız kardeşinin biraz olsun sevmediğini bildiğimiz eşi Samar Dadgar da geri durmamış, aylar önce kaynanasından gördüğünü söylediği şiddeti detaylarıyla anlatmıştı.

Kadriye Deniz'in kendisi yerde defalarca tekmelediğini söyleyen Samar Dadgar'ın ifadeleri kan dondurmuştu.