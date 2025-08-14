onedio
Kaynanasından Gördüğü Şiddeti Anlatan Eşi Samar Dadgar'a Dava Açılacağını Öğrenen Özcan Deniz'den Sert Rest!

Kaynanasından Gördüğü Şiddeti Anlatan Eşi Samar Dadgar'a Dava Açılacağını Öğrenen Özcan Deniz'den Sert Rest!

Lila Ceylan
14.08.2025 - 16:25
14.08.2025 - 16:25

Aile dramasıyla hemen hemen her gün magazin gündeminde adı geçen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kaynanasından gördüğü şiddeti detaylarıyla anlatmıştı. Bugün annesi ve kız kardeşinin, eşine dava açacağını öğrenen Özcan Deniz sert bir rest çekti! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Son bir yıldır aile dramasıyla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, en son iki gün önce olayı yeniden alevlendiren paylaşımlarda bulunmuştu.

Son bir yıldır aile dramasıyla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, en son iki gün önce olayı yeniden alevlendiren paylaşımlarda bulunmuştu.

Birkaç ay önce annesi de dahil olmak üzere tüm ailesini sildiğini söyleyen Özcan Deniz, annesi ve abisinin kendisinden çaldığı 40 sene için 40 ayrı mesaj paylaşmıştı. 

Bunun üzerine annesinin ve kız kardeşinin biraz olsun sevmediğini bildiğimiz eşi Samar Dadgar da geri durmamış, aylar önce kaynanasından gördüğünü söylediği şiddeti detaylarıyla anlatmıştı. 

Kadriye Deniz'in kendisi yerde defalarca tekmelediğini söyleyen Samar Dadgar'ın ifadeleri kan dondurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Özcan Deniz, geçtiğimiz dakikalarda annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz'in eşi Samar Dadgar'a dava açacağını öğrendi.

Özcan Deniz, geçtiğimiz dakikalarda annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz'in eşi Samar Dadgar'a dava açacağını öğrendi.

Kız kardeşinin paylaşımını gören Özcan deniz her zamanki gibi lafını sakınmadı. 'Ortalık iyice dingonun ahırına döndü' çıkışında bulunan Özcan Deniz, 'Aç bekliyoruz!' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
