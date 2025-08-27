Gündemi Sarsan İddialar Sonrası Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Yıllar Boyunca Yaşadığı Tacizi Anlattı
Sektörde son günlerde peş peşe yaşanan taciz ifşaları gündemi sarsarken, ünlü şarkıcı Simge Sağın da susmuş veya susmak zorunda kalmış tüm kız kardeşlerine destek veren bir açıklama yapmıştı. Bu çağrıya kulak veren bir diğer isim ise ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Aksoy, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı tacizi paylaşarak, genç kadınlara cesaret ve dayanışma mesajı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde, özellikle ünlü isimler hakkındaki taciz iddialarının sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, taciz ve şiddet konusundaki farkındalık artmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saadet Işıl Aksoy'un açıklamasının tamamını şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın