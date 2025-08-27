onedio
Aylar Süren İtirazların Ardından Ayrılığı İtiraf Eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Evliliği Resmi Olarak Bitti

Ecem Dalgıçoğlu
27.08.2025 - 14:07

İkiz kızlarıyla birlikte mutlu aile pozları veren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, arka planda yaşadığı sorunlar bir süredir kulislerde dolaşıyordu. Özellikle sosyal medyada paylaşımları üzerinden sık sık “ayrıldılar mı?' tartışmaları gündeme gelirken, Pelin Akil ayrılığı doğrulamıştı.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çiftin resmi olarak boşandığı ortaya çıktı.

Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, magazin gündemini sarsan ayrılık haberleriyle bir süredir konuşuluyordu.

İlk ayrılık iddiaları ortaya çıktığında Pelin Akil ve Anıl Altan, haklarında çıkan haberlere mesafeli yaklaşmış, zaman zaman birlikte yaptıkları tatil paylaşımlarıyla “ilişkimizde bir sorun yok” mesajı vermişlerdi. Özellikle çocukları Alin ve Lina için birlikteliklerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden çift, dışarıya yansıttıkları huzurlu aile tablosuyla sevenlerini umutlandırıyordu. Ancak perde arkasında sık sık yaşanan fikir ayrılıkları ve ilişkideki çatlakların kapanmadığı da iddialar arasındaydı.

Bir dönem basına yansıyan “ayrı evlerde yaşıyorlar” söylentileri de magazin manşetlerine düşmekten kaçmamıştı. Buna rağmen çift, kızlarıyla çıktıkları tatillerde mutlu anlarını paylaşarak ayrılık söylentilerini yalanlar gibiydi. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve ayrılık açıklaması kaçınılmaz hale geldi.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından kızları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşandığı ortaya çıktı.

Tüm bu sürecin ardından sessizliğini bozan taraf Pelin Akil oldu. Ünlü oyuncu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamayla Anıl Altan’la ayrıldıklarını duyurmuştu.

Akil, açıklamasında kızları için ebeveynlik bağlarını sürdüreceklerini vurgularken, ilişkinin resmen bittiğini doğrulamıştı. 

Böylece, uzun süre aşklarıyla örnek gösterilen çiftin birlikteliklerinin sonlandığı haberi kesinlik kazanırken geçtiğimiz dakikalarda çiftin evliliklerinin de resmi olarak bittiği ve boşandıkları ortaya çıktı.

