Aylar Süren İtirazların Ardından Ayrılığı İtiraf Eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Evliliği Resmi Olarak Bitti
İkiz kızlarıyla birlikte mutlu aile pozları veren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, arka planda yaşadığı sorunlar bir süredir kulislerde dolaşıyordu. Özellikle sosyal medyada paylaşımları üzerinden sık sık “ayrıldılar mı?' tartışmaları gündeme gelirken, Pelin Akil ayrılığı doğrulamıştı.
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çiftin resmi olarak boşandığı ortaya çıktı.
Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, magazin gündemini sarsan ayrılık haberleriyle bir süredir konuşuluyordu.
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından kızları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşandığı ortaya çıktı.
