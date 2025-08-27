Aylar Süren İtirazların Ardından Ayrılığı İtiraf Eden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Evliliği Resmi Olarak Bitti

İlk ayrılık iddiaları ortaya çıktığında Pelin Akil ve Anıl Altan, haklarında çıkan haberlere mesafeli yaklaşmış, zaman zaman birlikte yaptıkları tatil paylaşımlarıyla “ilişkimizde bir sorun yok” mesajı vermişlerdi. Özellikle çocukları Alin ve Lina için birlikteliklerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden çift, dışarıya yansıttıkları huzurlu aile tablosuyla sevenlerini umutlandırıyordu. Ancak perde arkasında sık sık yaşanan fikir ayrılıkları ve ilişkideki çatlakların kapanmadığı da iddialar arasındaydı.

Bir dönem basına yansıyan “ayrı evlerde yaşıyorlar” söylentileri de magazin manşetlerine düşmekten kaçmamıştı. Buna rağmen çift, kızlarıyla çıktıkları tatillerde mutlu anlarını paylaşarak ayrılık söylentilerini yalanlar gibiydi. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve ayrılık açıklaması kaçınılmaz hale geldi.