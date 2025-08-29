onedio
Dilara Altıntop'la Miami'de Evlenen Reza Zarrab'ın Düğünü İçin Harcadığı Miktar Dudak Uçuklattı!

29.08.2025 - 22:19

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Reza Zarrab, bu kez Amerika’da yaptığı görkemli düğünle gündeme geldi. Yıllarca iş ve aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen Zarrab, Miami’deki düğününde lüks detayları ve dudak uçuklatan harcamalarıyla adından söz ettirdi.

Magazin dünyasında adı en çok skandallarla anılan isimlerden biri kuşkusuz Ebru Güneş'in eski eşi Reza Zarrab oldu.

Yıllar içinde iş dünyası, siyaset ve hatta sanat camiasıyla kurduğu bağlantılarla sık sık gündeme gelen Zarrab, özellikle özel hayatıyla da magazin basınının en çok konuştuğu figürlerden biri.

Bir dönem pop yıldızı Ebru Gündeş ile evliliği, ardından yaşanan çalkantılı süreçler, boşanma haberleri ve farklı isimlerle yaşadığı aşklar uzun süre magazin manşetlerini süsledi. Amerika’daki hayatı boyunca da Türk basınında gündemden düşmeyen Zarrab, kimi zaman davalarıyla, kimi zaman aşk hayatıyla konuşuldu.

Geçtiğimiz yıl ise sürpriz bir haberle yeniden gündeme geldi. Reza Zarrab, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Geçmişte skandallarıyla gündemden düşmeyen Reza Zarrab, geçtiğimiz yıl Miami’de dillere destan bir düğünle yeniden evlendi. Eski milli yüzücü Dilara Altıntop’la nikah masasına oturan Zarrab’ın düğünü tam üç gün sürdü.

Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı organizasyona birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu iddia edilmişti. Düğünle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Telefonların toplandığı, gizlilikle yürütülen düğünde kırmızı temalı dekorasyon, flamenco dansları ve lüks menü dikkat çekti. Gelin Dilara Altıntop’un Lübnanlı modacı Elio Abou Fayssal imzalı gelinliği ve after-party için tercih ettiği 17 bin Euro’luk kıyafet geceye damga vururken, düğünün toplam maliyetinin tam 251 bin 3 dolar 87 cent (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu ortaya çıktı. Bu astronomik rakam, magazin gündeminde “Zarrab yine kesenin ağzını açtı” yorumlarına neden oldu.

