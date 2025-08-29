Dilara Altıntop'la Miami'de Evlenen Reza Zarrab'ın Düğünü İçin Harcadığı Miktar Dudak Uçuklattı!

Yıllar içinde iş dünyası, siyaset ve hatta sanat camiasıyla kurduğu bağlantılarla sık sık gündeme gelen Zarrab, özellikle özel hayatıyla da magazin basınının en çok konuştuğu figürlerden biri.

Bir dönem pop yıldızı Ebru Gündeş ile evliliği, ardından yaşanan çalkantılı süreçler, boşanma haberleri ve farklı isimlerle yaşadığı aşklar uzun süre magazin manşetlerini süsledi. Amerika’daki hayatı boyunca da Türk basınında gündemden düşmeyen Zarrab, kimi zaman davalarıyla, kimi zaman aşk hayatıyla konuşuldu.