ATV’nin Yeni Dizisi Aynı Yağmur Altında’nın Yayın Günü Belli Oldu

2025-2026 sezonu için duyurulan yeni dizilerden biri için daha geri sayım başladı. Kimi diziler geçtiğimiz eylül, ekim aylarında yayınlanmış ve izleyiciyle buluşmuştu. Kimi diziler ise yeni yılı beklemişti. ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında da 2026’yı bekleyen projelerdendi. Ne zaman yayınlanacağı ve hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş da dizi için planlanan günü açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş