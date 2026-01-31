ATV’nin Yeni Dizisi Aynı Yağmur Altında’nın Yayın Günü Belli Oldu
2025-2026 sezonu için duyurulan yeni dizilerden biri için daha geri sayım başladı. Kimi diziler geçtiğimiz eylül, ekim aylarında yayınlanmış ve izleyiciyle buluşmuştu. Kimi diziler ise yeni yılı beklemişti. ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında da 2026’yı bekleyen projelerdendi. Ne zaman yayınlanacağı ve hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş da dizi için planlanan günü açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolü paylaşacağı dizi ATV’nin iddialı dizilerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aynı Yağmur Altında’nın yayın günü için karar verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın