ATV’nin Yeni Dizisi Aynı Yağmur Altında’nın Yayın Günü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.01.2026 - 18:22

2025-2026 sezonu için duyurulan yeni dizilerden biri için daha geri sayım başladı. Kimi diziler geçtiğimiz eylül, ekim aylarında yayınlanmış ve izleyiciyle buluşmuştu. Kimi diziler ise yeni yılı beklemişti. ATV’de yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında da 2026’yı bekleyen projelerdendi. Ne zaman yayınlanacağı ve hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş da dizi için planlanan günü açıkladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolü paylaşacağı dizi ATV’nin iddialı dizilerinden.

Dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Tarık Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen ve Deniz Uğur gibi isimler de yer alıyor. Ali Balcı’nın yönetmenliğindeki diziyi Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal yazıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aynı Yağmur Altında’nın yayın günü için karar verildi.

Dizinin pazartesi günleri için planlandığı dile getirildi. İlk yayının ise 9 Şubat olarak planlandığı söylendi. Pazartesi günleri Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları yayınlanıyor. Özellikle Uzak Şehir’den kaynaklı olarak yeni diziler pazartesi günlerinden kaçıyordu. Reyting rekorları kıran Uzak Şehir her hafta günün birincisi olmayı başarıyor. Bakalım Aynı Yağmur Altında rakibini sollayabilecek mi?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim.
