Arka Sokaklar Sahnesiyle Enflasyon Gözler Önüne Serildi
Sezonlardır devam eden Arka Sokaklar, geçmiş bölümleriyle sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Dizinin yıllar önceki bölümlerinden sahnelerle günümüz Türkiyesi sıklıkla kıyaslanıyor. Şimdiyse altın fiyatları konusu X’te tartışıldı. Arka Sokaklar’ın 2007’den bir bölümünde Suat’ın 5 bin TL’ye aldığı tam altın miktarı dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
20 sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Arka Sokaklar hala ilgiyle takip ediliyor.
