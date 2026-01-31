onedio
Arka Sokaklar Sahnesiyle Enflasyon Gözler Önüne Serildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.01.2026 - 23:18

Sezonlardır devam eden Arka Sokaklar, geçmiş bölümleriyle sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Dizinin yıllar önceki bölümlerinden sahnelerle günümüz Türkiyesi sıklıkla kıyaslanıyor. Şimdiyse altın fiyatları konusu X’te tartışıldı. Arka Sokaklar’ın 2007’den bir bölümünde Suat’ın 5 bin TL’ye aldığı tam altın miktarı dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

20 sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Arka Sokaklar hala ilgiyle takip ediliyor.

20 sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Arka Sokaklar hala ilgiyle takip ediliyor.

Gerçek hayattan olayların bölümlerde işlenmesi ve içerdiği toplumsal mesajlar diziyi hala diri tutuyor. Oyuncu kadrosu da başarılı isimlerden oluştuğu için Arka Sokaklar popülerliğini asla yitirmiyor.

Şimdiyse dizinin 2007’den bir bölümü X’te etkileşimleri topladı. Hüsnü Çoban’ın eşi Suat’ın kazandığı 5 bin TL ile 20 tane tam altın almış olması günümüz Türkiyesi ile o zamanların farkını ortaya koydu.

İşte detaylar 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
