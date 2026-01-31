Arka Sokaklar Sahnesiyle Enflasyon Gözler Önüne Serildi

Gerçek hayattan olayların bölümlerde işlenmesi ve içerdiği toplumsal mesajlar diziyi hala diri tutuyor. Oyuncu kadrosu da başarılı isimlerden oluştuğu için Arka Sokaklar popülerliğini asla yitirmiyor.

Şimdiyse dizinin 2007’den bir bölümü X’te etkileşimleri topladı. Hüsnü Çoban’ın eşi Suat’ın kazandığı 5 bin TL ile 20 tane tam altın almış olması günümüz Türkiyesi ile o zamanların farkını ortaya koydu.