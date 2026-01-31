“Hanimiş Gutti Mottişim” Videosuyla Ünlenen Genç Beyaz’la Joker’e Katılıyor!
Son zamanlarda sosyal medyada, özellikle de TikTok’ta meşhur olan bir video var. Videodaki sesi duymuş olsanız da orijinalini bilmiyor olabilirsiniz. “Hanimiş gutti mottişim” sözleri bir yerden tanıdık geliyorsa ekran sürenizin yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil. İşte o sesin ait olduğu videonun sahibi Fatma Arat adlı bir genç. Arat, dünyalar tatlısı köpeği Boncuk’u sevdiği videoyu yayınlamasıyla kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Genç kadın kısa sürede köpeği Boncuk’la birlikte fenomen oldu.
Şimdiyse Kanal D’nin yeni yarışma programı Beyaz’la Joker’e konuk olacağı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!
Fatma Arat’ın annesiyle birlikte baktığı Boncuk, sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri oldu.
