“Hanimiş Gutti Mottişim” Videosuyla Ünlenen Genç Beyaz’la Joker’e Katılıyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.01.2026 - 22:13

Son zamanlarda sosyal medyada, özellikle de TikTok’ta meşhur olan bir video var. Videodaki sesi duymuş olsanız da orijinalini bilmiyor olabilirsiniz. “Hanimiş gutti mottişim” sözleri bir yerden tanıdık geliyorsa ekran sürenizin yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil. İşte o sesin ait olduğu videonun sahibi Fatma Arat adlı bir genç. Arat, dünyalar tatlısı köpeği Boncuk’u sevdiği videoyu yayınlamasıyla kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Genç kadın kısa sürede köpeği Boncuk’la birlikte fenomen oldu. 

Şimdiyse Kanal D’nin yeni yarışma programı Beyaz’la Joker’e konuk olacağı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!

Fatma Arat’ın annesiyle birlikte baktığı Boncuk, sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri oldu.

Hayvansever kimliğiyle tanıdığımız Fatma Arat ve annesi de Boncuk’a sevgi dolu bir hayat sundukları için her gün övgü ve teşekkürlerle dolu yorumlar alıyor.  Geçtiğimiz haftalarda Boncuk’un eski sahibinden tehditkar mesajlar aldıklarını dile getiren Fatma Arat, yardım çağrısında bulunmuştu. Eski sahibi Boncuk ünlendiği için geri istemiş, Arat da sosyal medyadan gelen destekle birlikte Boncuk’a bakmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Genç kadın şimdi Beyaz’la Joker’in yeni bölümüne konuk olacak. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden dolayı yaşadıkları zorlu anları da programda paylaşacak. Gelin fragmanı birlikte izleyelim!

İşte Beyaz’la Joker’in fragmanı 👇

