Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Barış Murat Yağcı, Survivor'dan Diskalifiye Edildi!

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Barış Murat Yağcı, Survivor'dan Diskalifiye Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 13:12

Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı hakkında ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yakalama kararı verildi.  Barış, Survivor'dan diskalifiye edildi.

Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı hakkında, ünlülere yasaklı madde soruşturmasında gözaltı kararı verildi.

Survivor'da yarıştığı için Dominik'te olan Barış Murat Yağcı gözaltına alınamadı ve yakalama kararı çıkarıldı. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde teknik ekiptekilerin yiyeceklerini aldığı öğrenilen Barış'ın 3 ödülden men edildiği açıklandı. Ancak programın ardından verilen fragmanda, Barış'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar yayınlandı. 

Barış Murat Yağcı, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Survivor'dan diskalifiye edildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
