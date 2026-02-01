Lider, TRT Dizisiyle Arayı Açıyor: 31 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
31 Ocak reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile TRT 1'in 6 sezondur süren dizisi Gönül Dağı arasındaki rekabet sürüyor. Reytinglerdeki zirve yarışında son haftalarda kazanan değişmiyor. Cumartesi gününün lideri bu hafta da Güller ve Günahlar oldu. Bakalım, reyting listesinde başka hangi yapımlar yer aldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, reyting zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güller ve Günahlar zirvede yer alırken, reytinglerde tüm kategorilerde ikinci sırada Gönül Dağı yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın