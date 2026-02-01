onedio
Lider, TRT Dizisiyle Arayı Açıyor: 31 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 14:04

31 Ocak reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile TRT 1'in 6 sezondur süren dizisi Gönül Dağı arasındaki rekabet sürüyor. Reytinglerdeki zirve yarışında son haftalarda kazanan değişmiyor. Cumartesi gününün lideri bu hafta da Güller ve Günahlar oldu. Bakalım, reyting listesinde başka hangi yapımlar yer aldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, reyting zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

Sezon başında en çok yerli dizinin yer aldığı gün olan cumartesi günleri, Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın yüksek reytingleri sebebiyle güçlenemedi ve final kararı aldı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı'yla farkını açmayı sürdürdü.

Güller ve Günahlar zirvede yer alırken, reytinglerde tüm kategorilerde ikinci sırada Gönül Dağı yer aldı.

31 Ocak TOTAL reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 9,02

2.Gönül Dağı 7,26

4.Survivor 4,12

31 Ocak AB reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 6,81

2.Gönül Dağı 5,20

3.Survivor 4,21

31 Ocak ABC1 reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 8,27

2.Gönül Dağı 6,35

4.Survivor 4,23

